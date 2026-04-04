「最美郭襄」現況曝光！　淡出演藝圈遠赴加拿大當護士

▲「最美郭襄」李綺虹。（圖／翻攝網路）

記者葉國吏／綜合報導

昔日獲封最美郭襄的女星李綺虹，當年演出古天樂版《神鵰俠侶》走紅，近年淡出演藝圈定居加拿大。她最近受訪吐露當年選擇離開是因為2002年罹患抑鬱症，加上自覺性格天真，無法應對演藝圈複雜的人際關係，才決定回歸平凡生活。

她在1994年奪下港姐季軍入行，曾與林志穎合作《絕代雙驕》，更二度入圍金像獎最佳女配角。然而在國外長大的她，對中文與廣東話一竅不通，甚至聽不懂前輩開的玩笑，這份格格不入的孤獨感，讓她在鎂光燈下倍感壓力，最終選擇回歸加拿大。

▲李綺虹（中）現況。（圖／翻攝YouTube／杜挺好味道Mr Hong Kong Kitchen，下同）

坦然面對病史與生活

退出演藝圈後李綺虹轉行擔任精神科護士，生活重心轉移至加拿大的甘露市。她笑稱該地華人稀少，完全沒有茶餐廳，僅有兩間小雜貨店。雖然生活條件與熱鬧的多倫多相差甚遠，但這種樸實的環境讓她感到最舒服，更不在意私下素顏被路人認出。

現年已年過半百的她，對於外貌被討論抱持平常心，直言沒有女星包袱。最近為了宣傳電影《今天應該很高興》難得露面，她提到對於拍戲仍有熱情，只要時間與能力許可，並不排斥重返螢光幕嘗試演出，展現出洗盡鉛華後的豁達心境。

期待重返銀幕接戲

李綺虹在訪談中展現高度親和力，分享這些年心路歷程的轉變，從昔日的當家花旦到如今的平凡護士，她認為健康的心理狀態遠比名利重要。她與家人在異鄉過得怡然自得，也因為這次現身，讓許多影迷重新回憶起她當年俏皮可愛的經典演技。