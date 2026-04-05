48小時後川普會怎樣？Cheap預測4劇本　網笑翻：每個都像真的

記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）4日於社群平台表示，美軍已對伊朗首都德黑蘭發動大規模攻擊，並在行動中擊斃「許多」伊朗軍方領導人。百萬網紅Cheap就發文，以幽默口吻預測「48小時後川普會怎樣」，列出4種劇本，從宣布勝利、威脅升級、拖延時間到推給盟友，每一種都充滿既視感，引發熱論。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

Cheap在文中先列出最常見的「宣布勝利型」，直接模擬川普語氣表示，「伊朗已經同意了，很大的讓步，非常大的讓步，老實說，沒有人能做到，只有我做得到，荷姆茲海峽會開放，一切都在掌控中，美國再次偉大！」至於伊朗反應則可能是「蛤？早就開放了啊」。

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第二種則是「威脅升級但繼續拖」，Cheap仿川普語氣寫道，「伊朗犯了一個非常嚴重的錯誤，非常嚴重，我給過他們機會，很多機會，現在時間到了，我們會做出強而有力的回應，他們不會喜歡的，相信我」。伊朗回應則應是「嗯，好」。

川普高機率推責「我是仁慈的領導人」？

至於第三種「拖時間」版本，Cheap則模擬較為溫和卻同樣誇張的說法，「剛剛與伊朗方面進行了非常精彩的對話，他們表現出了前所未有的尊重！雖然48小時快到了，但我決定展延期限，因為我們正在達成一個『歷史性』的大交易——比任何人都想得還要大！」伊朗則大概會已讀不回。

最後一種則被認為是「高機率」的推責版本，Cheap仿語氣道，「我已經準備好要轟炸了，但盟友們，特別是那些軟弱的歐洲國家，跪下來哭求我再等幾天，因為他們害怕油價，我決定看在他們的分上展延期限，我是個仁慈的領導人，但我的耐心快磨光了！美國優先！」這次回應的則是北約，只有短短一個字「蛤？」

整篇貼文雖然是戲謔預測，但因語氣太精準，不少網友發笑，「這叫川普格式，他講話永遠都是這幾種模式在切換，精神勝利模式，威脅模式，拖人下水模式，自言自語模式」、「為什麼明明是中文設計對白，我一直聽到川普英文在耳邊」、「川普系是你？」