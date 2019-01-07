陳其邁嗆「朱立倫廢文」　卓榮泰酸沒時間拜讀：再點名吳敦義

▲陳其邁口中的「朱立倫廢文」，卓榮泰酸「沒時間拜讀」。（圖／卓榮泰臉書）



記者陶本和／台北報導

前新北市長朱立倫因為挺九二共識被網友罵翻，事後再發文改口稱愛台灣，被前立委陳其邁批評根本就是一篇廢文，把朱立倫三個字換成任何人的名字也都適用，換成民進黨立委「莊瑞雄」，結果竟然變成一場「點名大亂鬥」；在點到民進黨主席當選人卓榮泰時，他直言沒時間拜讀，「這種文章還是請國民黨自家人回收吧。」

陳其邁批評朱立倫的發文根本就是一篇廢文，如果把朱立倫三個字換成任何人的名字也都適用，並截圖用圈起「朱立倫」三個字換成民進黨立委「莊瑞雄」，結果竟然變成一場「點名大亂鬥」，其他立委也加入點名行列。

▼陳其邁批朱立倫被其他立委歪樓變成點名大亂鬥。（圖／翻攝臉書）



莊瑞雄把陳其邁的截圖複製下來發文「朱立倫若想當台灣總統，請先『支持小英反對九二共識一國兩制』！」，然後在自己的名字後面再劃一個箭頭，並點名立委蔡易餘接招。

蔡易餘接下任務後也在自己的臉書發文，呼應陳其邁說的「廢文」，暗酸「國小老師大罵「你寫的這是什麼廢文？給我回去重寫！」，接著再點名時代力量立委林昶佐（Freddy Lim）。

而這場點名大亂鬥還在持續進行中，林昶佐接著點名立委鄭運鵬，鄭運鵬再接著點名新上任的民進黨主席卓榮泰，還有粉絲專頁「貓與邪佞的手指」，蔡易餘還在底下回文「延續主線已經讓圖夠亂了，你還另開副本！」，而卓榮泰目前都還沒有回應。

卓榮泰被點名之後，也在臉書上表示，他剛當選黨主席，晚上8點還要跟館長直播，「沒有時間拜讀，這種文章還是請國民黨自家人回收吧。」最後點名了國民黨主席吳敦義。

▼陳其邁批朱立倫被其他立委歪樓變成點名大亂鬥。（圖／翻攝臉書）

