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萬華檳榔攤掛納粹旗　美籍攝影師「台灣讓我失望」：絕對無知

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▲▼萬華檳榔攤掛納粹旗，美籍攝影師對台灣好失望。（圖／翻攝IG／nathan.osterhaus）

▲美籍攝影師發現檳榔攤內居然掛著納粹旗幟。（圖／翻攝IG／nathan.osterhaus

國際中心／綜合報導

美國籍攝影師納森（Nathan Osterhaus）經常在台灣捕捉各種美景，他日前經過台北市萬華區，卻發現和平西路上有家檳榔攤裡面擺著2面納粹旗幟，相當顯眼，地點就在龍山寺周邊。他感嘆台灣在這方面永遠令人失望，並未記取過往歷史的教訓，「絕對的無知。」

納森5日拍下這家檳榔攤的照片，並列出攤位的詳細地址，他說明，旗幟符號就是納粹的代表標誌，簡直讓人看傻了眼，「哦台灣，你總是會讓我失望，說真的，這到底他X的是什麼？」根據他在IG上傳的相片，可見一名女子穿著圍裙，在納粹標誌前大方比出YA的手勢。

▲▼萬華檳榔攤掛納粹旗，美籍攝影師對台灣好失望。（圖／翻攝IG／nathan.osterhaus）

▲檳榔攤內高掛著納粹旗幟。（圖／翻攝IG／nathan.osterhaus）

納森感嘆，這樣的事情在台灣並不是第一次發生，很顯然台灣並未通曉歷史的教訓，此舉是絕對的無知。對此，網友則看法兩極，有人就認為，台灣人民確實從不關心歷史，至今也保留許多威權象徵；但也有人替檳榔攤緩頰，那畢竟屬於私人土地，有自由可以擺出自己想要的物品，「你有問過他們是否知道這是納粹標誌嗎？對方可能以為這是佛教的象徵。」

根據攝影網站上的介紹，納森來自美國，2010年在紐約市累積多項作品，他熱愛旅行，並於2015年前往亞洲地區，直到2016年搬到台北，教英語的同時也擔任攝影師。

《蘋果》報導，該家檳榔攤的房東事後則回應，納粹旗幟已放在店內10幾年，單純只是藝術品，沒有政治意圖。他認為，只有猶太人會對此感到不安，其他人應該是不會受影響。

▲▼ 卐,卍,納粹,swastika。（圖／路透）

▲納粹旗幟。（圖／路透）

事實上，回到2016年，新竹光復高中也曾爆出相關爭議，當時學生扮演成納粹德國，還揮舞納粹旗幟並行納粹禮，主持人甚至說「希特勒來了」、「趕快敬禮」、「送你們進毒氣室」，事件引起國際上的譴責。校方事後發布道歉聲明，校長則請辭。

BBC中文網當時報導，二次大戰期間，納粹實施「種族淨化」是一場悲劇，然而，台灣的教育往往把重心放在考試上，學生通常只會死記人名、年代等，並沒有透徹去理解這些憾事帶來的傷害。

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關鍵字：納粹,希特勒,檳榔攤,萬華

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