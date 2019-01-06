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美媒列大陸攻台「致命五大武器」　蘇愷35、S-400飛彈通通在列！

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▲▼蘇愷35。（圖／CFP）

▲蘇愷35。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

隨著中美之間的緊張情勢不斷加劇，再加上中國於近年來不斷更新軍備，使得台灣的處境變得更加危險。中國共產黨中央委員會總書記、中華人民共和國主席習近平更在日前的談話上表示，要對統一台灣採取更加強硬的態度，同時也表明了該是時候重新評估中國與台灣之間的軍事平衡。

美國雜誌《國家利益（The National Interest）》日前發表的一篇文章中列出，中國在與台灣發生戰爭時，有可能或是可以使用的舞中最具威脅性的武器：

第一即為蘇愷35（Su-35），中方在最近收購的蘇愷35為中國解放軍（PLAAF）的武器庫中，首屈一指的空中優勢飛機。中國在過去2年當中，一共收購了24多架多功能戰鬥機，為他們提供了一個較為成熟的平台，可以對台灣或是其他任何敵人進行遠程空中作戰。

蘇愷35用有先進的打擊能力以及有效的射程，可以對整個戰區的目標造成威脅。此外，中國還有許多飛機可以在空中有優勢的進行任務，例如很有可能取代蘇愷35的殲-20。

▼ 蘇愷35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 蘇愷35戰機,蘇愷35,SU-35,2017年11月13日俄羅斯蘇愷35戰機在阿拉伯聯合大公國舉辦的杜拜航空展表演。（圖／達志影像／美聯社）

第二則為S-400飛彈（S-400），中國從2018年開始，接受俄羅斯S-400地對空導彈系統（SAM）的交付。S-400是世界上最致命的SAM系統之一，最大射程可到達400公里，此區域含括台灣在內。一些分析人士指出，雖然S-400不見得能夠全面封鎖台灣領空，但它的確讓台均在空中的效能受到阻礙，還有可能會徹底破壞台灣領空上的任何商業運輸，以及阻止任何軍事裝備與救援物資，在戰爭中時輸送到台灣。

▼S-400。（圖／路透社）

▲▼俄羅斯2018年勝利日,S-400。（圖／路透社）

第三是彈道導彈，中國方面傭有龐大的短程及中程彈道導彈庫，並且可以精確地對台灣軍事基礎設施造成災難性的破壞；台灣的空軍基地和港口很可能會受到中國導彈的直接攻擊。從台灣的角度來看，中國武器庫中最致命的導彈是東風-16中程彈道飛彈（DF-16），該導彈的射程為1000公里，還可以裝載1500公斤重的彈頭，圓概率誤差大概為10公尺；此外，它還具有終端機動能力（terminal maneuver capabilities），難以被反彈道飛彈系統攔截。

▼東風15與東風16導彈。（圖／翻攝自環球網）

九三閱兵展示東風15與東風16導彈。（圖／翻攝自環球網）

第四則為075型兩棲攻擊艦（075 LHD），075 LHD為中國第一艘大型平板甲板兩棲戰艦，該戰艦於冷戰期間由美國開發，能夠在中等威脅條件下，對防衛目標進行複雜的兩棲攻擊。075 LHD的排水量為4000噸，與美軍中最大的兩棲攻擊艦相當，但是在防空和攻擊能力方面，仍然無法與美方匹敵（中國方面尚未配有獵鷹式戰鬥機）。

雖然中國的第一艘兩棲攻擊艦還未到位服役，不過有報導指稱，中國正在建造3艘075 LHD，級別和確切配置仍然不確定，但是目前已知可以乘載超過24架的攻擊和運輸直升機，大小則是類似美國胡蜂級兩棲突擊艦，可以攜帶1600多名士兵和各種陸艇。據推測，中國可在發生戰爭時，以075 LHD僅行垂直包圍台灣的行動。

▼075型兩棲攻擊艦想像圖。（圖／翻攝自新浪軍事）

解放軍最新075型兩棲攻擊艦想像圖。（圖／翻攝自新浪軍事）

最後則為071型綜合登陸艦（071 LPD），2000年代中期，中國海軍計畫通過購買兩棲類艦艇，以從根本上增加其兩棲的攻擊能力。071 LPD與美國海軍的聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦（LPD）大致相同，可以攜帶800名部隊人員，4架直升機以及各種小型的兩棲攻擊車；071 LPD若與075 LHD相互結合，台灣會在沿岸的防守上遭遇重大的威脅。節制2019年1月，中國海軍擁有6個LPD，其餘還有2艘將即將加入。

▼071型綜合登陸艦。（圖／翻攝自微博）

▲▼第七艘071型綜合登陸艦正式下水。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：台灣,中國,大陸,戰爭,武器

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