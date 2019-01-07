砸400億補助月薪30K↓低薪族？　網怒：大撒幣！不如發消費券





▲行政院提出「分享經濟紅利」政策。（圖／記者周宸亘攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文新年談話提到，過去2年稅收超出預期，政府有盈餘，將採「分享經濟紅利」具體方案，照顧低收入、弱勢，傳出擬編列預算3、400億元補助月薪3萬元以下民眾。宅神朱學恒對此大喊「直接發錢吧」，而PTT鄉民也怒批「真的還不如發全民都有獎的消費券…」

蔡英文元旦時談到，除了加薪、減稅，今年要進一步減輕民眾的負擔，因過去2年經濟有成長，稅收超出預期，已經找行政院提出「分享經濟成長紅利」的具體方案，照顧年輕人、弱勢者、低收入，將是2019年政府施政的重點工作之一。

據悉，目前初估2018年歲計賸餘有400餘億元，為可用的預算金額，討論範圍除了確定納入60萬中低收入戶外，低薪門檻、發放金額等都因涉及預算金額，還沒定案。有官員受訪時談到，「分享經濟紅利」方案可能採編列預算等，以月薪3萬元作為基礎，每人發放1萬元現金，計將會有2、300萬人受惠，但具體內容還在研議，最後將由院長賴清德定案。

針對要編列預算補助月薪3萬以下民眾，宅神朱學恒在臉書上批評「大家不要演了，我們直接發錢吧！」PTT鄉民也跟著抗議「中慘階級該死，政策加薪加不到，多的稅拿去補假低收入」、「砍年金後這樣花錢，誰會服氣呢？」、「X你X。平均不是有五萬？又變三萬才低喔」、「發消費券至少我還能回收一點，三萬塊我半毛錢拿不到」、「寧可消費券，還我馬英九」、「公然買票買好買滿，X你X」、「大撒幣囉」。

不過行政院發言人Kolas Yotaka也回應，「編列預算補助3萬元以下低薪族」是官員所講的個人意見，並不是行政院最終政策，但國發會那邊有好幾個構想，都沒有定案，需要再討論。