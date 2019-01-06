爺爺痛失15年愛狗「像變一個人」　孫子送「聖誕禮物」讓他哭了！

▲爺爺看到聖誕禮物哭了！（圖／翻攝自推特／Alex Wilson）

國際中心／綜合報導

英國一名男子威爾森（Alex Wilson）在2018年聖誕節時，為了讓年初喪狗的爺爺能夠開心起來，於是決定偷偷帶回兩隻小狗，並且趁著節日時當作「聖誕驚喜」。沒想到威爾森的爺爺在看到家中的新成員時，除了不停地大喊「天啊！」之外，更因為這個突如其來的幸福而感動哭泣。

根據外媒報導，威爾森的爺爺在2018年年初時，失去了他養了15年的狗，從那時起他變得跟以前不一樣，所以威爾森決定要在迎接新的一年之前，給爺爺一個超大的驚喜。

威爾森在2018年的12月16日時，先是在推特上發文寫道「等不及下禮拜要帶這些小可愛回家了」，隨後附上兩隻狗狗可愛的照片；隨後他又在28日時再度更新推特，並PO出一隻超感人的影片。

Can’t wait to pick these little beauties up next week pic.twitter.com/pdXxzqnSZv — Alex Wilson (@_alexwils) December 16, 2018

影片中可以看到穿著綠色衣服的威爾森爺爺坐在沙發上，他被家人們要求閉眼跟伸出雙手，隨後威爾森的家人們先是把一隻小狗放到他手上，接著又抱出另外一隻擺在他身上，只見爺爺的表情一度變得驚訝，然後不停的發出感嘆「天啊！天啊！天啊！他們真可愛！」手更不停的撫摸這些狗狗。

威爾森一家人都發出開心的笑聲，而年初失去狗狗的爺爺似乎因為這個「神秘禮物」而受到感動，還激動得流下眼淚，場面既溫馨又感人。這則影片po出之後引起許多網友共鳴，更有人留言表示「我的天！時在是太感人了！」、「這影片太棒了」、「做得好啊！」、「我也看到哭了！」