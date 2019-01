爺爺痛失15年愛狗「像變一個人」　孫子送「聖誕禮物」讓他哭了！

▲爺爺看到聖誕禮物哭了!(圖/翻攝自推特/Alex Wilson)

國際中心/綜合報導

英國一名男子威爾森(Alex Wilson)在2018年聖誕節時,為了讓年初喪狗的爺爺能夠開心起來,於是決定偷偷帶回兩隻小狗,並且趁著節日時當作「聖誕驚喜」。沒想到威爾森的爺爺在看到家中的新成員時,除了不停地大喊「天啊!」之外,更因為這個突如其來的幸福而感動哭泣。

根據外媒報導,威爾森的爺爺在2018年年初時,失去了他養了15年的狗,從那時起他變得跟以前不一樣,所以威爾森決定要在迎接新的一年之前,給爺爺一個超大的驚喜。

威爾森在2018年的12月16日時,先是在推特上發文寫道「等不及下禮拜要帶這些小可愛回家了」,隨後附上兩隻狗狗可愛的照片;隨後他又在28日時再度更新推特,並PO出一隻超感人的影片。

影片中可以看到穿著綠色衣服的威爾森爺爺坐在沙發上,他被家人們要求閉眼跟伸出雙手,隨後威爾森的家人們先是把一隻小狗放到他手上,接著又抱出另外一隻擺在他身上,只見爺爺的表情一度變得驚訝,然後不停的發出感嘆「天啊!天啊!天啊!他們真可愛!」手更不停的撫摸這些狗狗。

威爾森一家人都發出開心的笑聲,而年初失去狗狗的爺爺似乎因為這個「神秘禮物」而受到感動,還激動得流下眼淚,場面既溫馨又感人。這則影片po出之後引起許多網友共鳴,更有人留言表示「我的天!時在是太感人了!」、「這影片太棒了」、「做得好啊!」、「我也看到哭了!」

My grandad lost both his dogs of 15 years at the start of 2018, and hasn’t been the same since, so we decided to suprise him! (Watch till the end) pic.twitter.com/eqlTpl0oh1