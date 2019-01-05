華聞快遞／陸鐵路今起調圖　17輛超長版「復興號」上線運營

▲「復興號」正在駛出北京南站。（圖／CFP）

《北京》全國鐵路今起調圖 17輛超長版「復興號」上線運營

大陸全國鐵路5日起實施新的列車運行圖，經「調圖」後，開行範圍將進一步擴大，並覆蓋「長三角高鐵線」，包括成都、青島等城市到北京將更加快捷。與此同時，17輛超長版「復興號」動車組正式上線，預計在京滬高鐵上線運營。北京至南寧的G529次列車也將延長至北海，成為北京出發運行時間最長、停站最多的高鐵列車。（中新網）

《山東》20條舉措擴大就業 個人創業貸款升至15萬

山東省出台了《關於進一步穩定和擴大就業的若干意見》，涵蓋20條具體舉措來穩定和擴大就業，包括支持企業穩定就業、發展經濟擴大就業、鼓勵創業帶動就業、擴大培訓改善就業、聚焦重點群體促進就業、壓實責任保障就業六個方面。在鼓勵創業方面，將個人創業擔保貸款最高貸款額度由人民幣10萬元提高至15萬元。（人民網）

《香港》廣深港高鐵西九龍站首創「E家行」通道

香港西九龍邊檢站研創了全國首條中國公民「E家行」專用通道，主要在內地公眾假期及寒暑假等客流高峰時段啟用，針對偕行3至7周歲兒童的中國家庭旅客，著眼于解決攜兒童不能使用自助通道的問題，提高自助通道使用率，降低旅客候檢時間。據統計，元旦假期期間，經該專用通道通關的旅客超過1500人次，這一創新服務舉措受到不少家庭旅客好評。（新華社）

《北京》2018優良天數227天 「藍天」含金量提高

北京市生態環境局4日發佈通報稱，北京2018年優良天數有227天，空氣品質呈現「優增劣減」特徵，一級天同比增加6天，重污染日同比減少9天，且全年首次無持續3天及以上的重污染過程。此外，北京市細顆粒物（PM2.5）等四項主要污染物同比均有所改善，其中，PM2.5年平均濃度為51微克/立方米，較2017年同比下降12.1%。（中新網）





▲長春淨月潭瓦薩滑雪節開幕儀式。（圖／人民網）

《吉林》2019長春淨月潭瓦薩國際滑雪節啟幕

長春國際滑雪節於4日在淨月潭國家風景名勝區開幕，一直持續到2月19日，期間將推出6項越野滑雪賽事和17項冰雪系列活動，還新增了兩項全新賽事，分別為國際雪聯世界羅佩特杯賽中國長春站50公里和2019中國大學生長距離越野滑雪賽25公里。此外，淨月潭風景區建設總佔地面積60萬平方公尺的「雪雕展示區」及「冰上遊樂區」。（人民網）



《福建》2018省財政總收入突破5000億元

據統計，福建2018一般公共預算總收入完成人民幣5045.43億元，可比增長7.4%；地方一般公共預算收入完成人民幣3007.36億元，增長7.1%。全省一般公共預算支出完成人民幣4836.67億元，可比增長9.8%，其中民生相關支出可比增長10.3%，佔一般公共預算支出的比重為77%。（福建日報）

《江蘇》保護長江生態 3年關閉落後化工企業300家

江蘇結合「263」環保專項行動，大力整治沿江化工企業和化工園區，2017年累計關閉落後化工企業1421家，於2018年1至10月又關停落後化工企業882家，3年累計關閉落後化工企業3000家。江蘇全面展開長江生態修復行動，實施飲用水源地環境問題治理、小散汙企業整頓、沿江危化品碼頭和船舶修造企業清理等一系列專項執法。（人民網）

《北京》中國郵政發行《己亥年》特種郵票 寄託闔家團圓的祝福

中國郵政5日發行《己亥年》特種郵票1套2枚，全套郵票面值人民幣2.40元，另發行小本票1本，售價人民幣12元。郵票圖案名稱分別為《肥豬旺福》和《五福齊聚》，《肥豬旺福》肥豬肚藏乾坤，憨態可掬，以奔跑的動態表現靈動生風的喜感，象徵奔向美好生活；《五福齊聚》第一次在一枚生肖郵票中完整體現「全家福」概念，2只大豬和3只小豬同時出鏡，寄託新春佳節闔家團圓、五福臨門的美好祝福。（人民網）

▼《己亥年》特種郵票。（圖／人民網）