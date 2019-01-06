華聞快遞／北京2018四季度平均月薪4.2萬　居全國第一

▲北京市貌。（圖／CFP）

《北京》2018四季度平均月薪1.1萬 居全國第一

智聯招聘4日發佈《2018年冬季中國雇主需求與白領人才供給報告》顯示，北京地區競爭指數89.4，排名全國第一；平均月薪為人民幣10871元（約42724元新台幣），較上一季度薪酬水準略有上升，在37個主要城市中仍然排名第一位，其中，銀行業平均月薪最高，為人民幣13679元。互聯網、電子商務行業則是競爭最激烈的行業，其次是電腦軟體業。（北京日報）

《山東》調整運輸結構 保衛藍天降低污染

《山東省推進運輸結構調整工作實施方案(2018-2020年)》於2018年12月29日下發全省，該方案明確提出實施鐵路運能提升、公路貨運治理等多項措施,推進煤炭、礦石等大宗貨物從公路運輸改為主要由鐵路、水路運輸，以提高綜合運輸效率、降低污染物排放。該方案旨在推動「保衛藍天、降耗防汙」的運輸體系改革。（齊魯晚報）

《天津》推19條新政支持民營經濟 至少減負140億元

天津市近日推出《關於進一步促進民營經濟發展的若干意見》，從六大方面用19條政策著力破解制約民營經濟發展的突出問題，累計可為企業減負人民幣140億元以上，今年非稅收入占財政收入比例將降到20%左右。天津在過去兩年已經出台5項降成本措施，此次《意見》出台，將繼續為民營經濟減負。（光明日報）



《黑龍江》2018糧食產量全國第一 達1501.4億斤

據統計，黑龍江省2018糧食總產量達到1501.4億斤，比上年增加19.3億斤，增長1.3%，為歷史上第二高產年，總量穩居全國首位，是第7次登上總產第一的寶座，比第二位的河南省（1329.8億斤）高171.6億斤。（生活報）

▼黑龍江稻田。（圖／翻攝自人民網）

《福州》融入「一帶一路」建設 推動新一輪開放發展

福州市市長尤孟軍5日表示，2019年將打造開放的福州，鼓勵企業到「一帶一路」沿線設立海外倉，大力發展跨境電商、離岸貿易等新型業態，力爭獲批國家跨境電商綜合試驗區；爭取國家惠台政策在自貿區率先落地實施，建立雙向投資綜合服務體系；力爭開通中歐（福州）班列。（中新社）

《湖南》三年內將建成「網路+教育」大平台

湖南正式印發《湖南省「互聯網+教育」行動計畫（2019-2022年）》，預計通過五大工程，全面建成教育資訊化公共服務體系，基本實現「三全兩高一大」的發展目標，即教學應用覆蓋全體教師、學習應用覆蓋全體適齡學生、數位校園建設覆蓋全體學校，資訊化應用水平和師生資訊素養普遍提高，建成「網路+教育」大平台。（湖南日報）

《山東》出台送溫暖資金管理辦法 每人每年不超過6000元

省總工會出台的《山東省工會送溫暖資金使用管理辦法（試行）》內容顯示，該資金是各級工會籌集社會各方面資源，對職工開展困難幫扶、走訪慰問的資金，主要用於向困難職工開展經常性幫扶救助、突發性慰問活動等。主要使用對象為在檔的困難職工、重大災害期間抗災一線人員、工傷與職業病致殘的職工和因公犧牲職工的家屬等。原則上每人次不超過人民幣3000元，每人每年不超過人民幣6000元。（大眾晚報）

《廣東》人社廳：粵菜師傅將有技能補貼

廣東人力資源和社會保障廳表示，《廣東省勞動力職業技能提升補貼申領管理辦法》對外徵求意見，粵菜師傅、鄉村工匠擬列入勞動力技能補貼目錄；各地可根據實際用工情況，對不同工種的補貼標準上下浮動不超過指導標準的30%。（廣州日報）

▼粵菜燒賣。(示意圖／黃士原攝)

