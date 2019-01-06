　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／海南將成醫療旅遊勝地　主打養生、醫美、旅遊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海南島建設自由貿易港自由貿易區。（圖／視覺中國）

▲海南島建設自由貿易港自由貿易區。（圖／視覺中國）

《海南》建設一流醫療旅遊勝地　主打養生、醫美等

海南省衛生健康委、省旅遊和文化廣電體育廳近日聯合印發了《海南省健康醫療旅遊實施方案》，將圍繞「醫學治療」、「醫學美容」、「康復療養」、「養生保健」等四大醫療旅遊關鍵領域，打造「一心、五區」醫療旅遊佈局體系，把海南建設成為高端醫療旅遊與特色養生保健相結合的世界一流醫療旅遊勝地、國際著名醫療旅遊中心。（海南日報）

《河北》立法禁止啃老　賦予老人說「不」權利

新修訂的《河北省老年人權益保障條例》共9章60條，於2018年12月1日施行，其明確規定「已成年且有獨立生活能力的贍養人要求老年人給予經濟資助的,老年人有權拒絕」。該條例第十五條規定，子女或者其他親屬不得竊取、騙取、強行索取老年人的儲蓄金、養老金、退休金、政府補貼、養老服務卡（券）以及其他財產性權益等。（人民網）

《河南》9地試點建設「司機之家」　為貨車司機謀福利

河南省總工會和交通運輸廳聯合印發通知，在京港澳高速安陽服務區等9個地方試點「司機之家」的建設，明確對住宿、餐飲、停車安保等6方面要求，旨在讓貨車司機在行車途中可以更好的「吃口熱飯、洗個熱水澡、睡個安穩覺」。　目前，該9個「司機之家」屬於邊使用邊建設的狀態，將於5月接受國家驗收。（人民網）

《四川》大陸首個5G地鐵站在成都開通

成都地鐵10號線太平園站自1月5日起，成為大陸全國首個5G地鐵站。由移動5G網路 轉化而來的高速wifi信號已經覆蓋整個站廳，將成為移動對5G室內分佈系統進行測試的重要場所，這也標誌著5G網路距離大眾已經越來越近，而成都的5G網路覆蓋也越來越廣、越來越深入。（澎湃新聞）

▼ 成都地鐵。（圖／翻攝自成都地鐵官網）

▲▼ 成都地鐵。（圖／翻攝自成都地鐵官網）

《天津》網信網推出保健品虛假宣傳舉報窗口

為了進一步打擊「欺詐、虛假宣傳、誇大宣傳」等保健品違法行為亂象，天津市委網信辦全面開展網站平台涉保健品虛假宣傳專項清理整治行動，即日起天津網信網正式推出涉保健品虛假宣傳舉報視窗，通過「88908890」熱線電話和官方網站連結，切實維護消費者合法權益。（網信天津）

《香港》逾2萬人參加公益百萬行　港中聯組隊參加

香港公益金6日上午在即將通車的中環灣仔繞道，舉行50周年百萬行，為公益金的家庭及兒童福利服務籌款，吸引逾2萬人參加。特首林鄭月娥和中聯辦主任王志民擔任開步儀式主禮嘉賓，中聯辦也首次組隊參加此次活動。參加者在中環愛丁堡廣場起步，以北角為終點，全長5.3公里。（文匯網）

《廣東》佛山去年出生登記人口中男孩姓名最多叫「梓洋」

廣東佛山市公安局近日公佈了2018年戶籍人口姓名之最，男孩取名最多的為「梓洋」，由2017年的第6位上升至第1位，約1000個新生男孩中就有1個；第2名為「梓軒」梓軒，曾經2年的榜首之選跌至榜眼；第3至10名分別為俊宇、梓睿、梓豪、俊傑、宇軒、浩然、浩宇、子睿。女孩取名最多的為「梓晴」，已經連續3年排行榜首，約1000個新生女孩中有2人。（澎湃新聞）
 

《湖北》鐵路運營里程超5000公里　高鐵和城際佔1572公里

全省發改工作會議5日透露，今年湖北鐵路將實現新增運營里程856公里，成為有史以來新增運營里程最多的一年，屆時鐵路總運營里程將突破5000公里，其中高速和城際鐵路佔1572公里。此外，10個續建項目加快推進，包括鄭萬高鐵、安九高鐵、黃黃高鐵等。（澎湃新聞）

▼復興號高鐵。（圖／CFP）

▲▼2018年12月26日，濟南東站第一列覆興號高鐵出發，奔向青島，將濟南青島之間距離壓縮到100分鐘。（圖／CFP）

ET快訊
以為交到D奶空姐「長榮隋棠」！台大醫匯20萬結果讓他心碎
桃園落羽松秘境水溝發現2暴斃死豬　防疫人員趕往採樣
蘭芳園絲襪奶茶正夯！他嘗鮮驚喊「奶茶界紅牛」鄉民暴動

關鍵字：華聞快遞,醫療旅遊,5G地鐵,司機之家,啃老,公益百萬行,保健品

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／海南將成醫療旅遊勝地　主打養生、醫美、旅遊

90後出現「排遣式進食、自殺式單身」　爆紅「魯蛇詞」你中幾項？

中美貿易「副部級」磋商明登場　先關注這三件事

狂甩2月大女巴掌還拍片上傳　22歲狠媽「為刺激老公」：要他回家

眼影顆粒太粗還飛粉…北京故宮彩妝問世1個月「全線停產」

600Mbps網速＋視訊延時僅「1毫秒」　陸首個「5G地鐵站」成都開通

影／宣稱拿刀「捅破頭皮」可治病　師：刺血療法課1堂3萬！5天速成

福州融入「一帶一路」建設　與馬祖率先「融合發展」

涮到一半...海底撈電視突播A片！　網爆笑：這是要吃肉還是看肉

遭7室友霸凌打斷4根肋骨　12歲少女嚇說：自己在門上擠的

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

張若凡《走了嗎》迎戰Gail 　蕭敬騰高評價：被深深的打動

921救難英雄難逃「粉紅死劫」？！　遭擄埋屍公墓...群蠅飛舞發惡臭

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

華聞快遞／海南將成醫療旅遊勝地　主打養生、醫美、旅遊

90後出現「排遣式進食、自殺式單身」　爆紅「魯蛇詞」你中幾項？

中美貿易「副部級」磋商明登場　先關注這三件事

狂甩2月大女巴掌還拍片上傳　22歲狠媽「為刺激老公」：要他回家

眼影顆粒太粗還飛粉…北京故宮彩妝問世1個月「全線停產」

600Mbps網速＋視訊延時僅「1毫秒」　陸首個「5G地鐵站」成都開通

影／宣稱拿刀「捅破頭皮」可治病　師：刺血療法課1堂3萬！5天速成

福州融入「一帶一路」建設　與馬祖率先「融合發展」

涮到一半...海底撈電視突播A片！　網爆笑：這是要吃肉還是看肉

遭7室友霸凌打斷4根肋骨　12歲少女嚇說：自己在門上擠的

勝利：偶像靠三明治交換電話！　光熙聽出「有蹊蹺」⋯他慌張了

林書豪好夯！成熟球風加上到期約　多支球隊搶著要

中職／彭政閔高人氣！續戰生涯19年　今年月薪持平

劉世芳要求陸官改校歌！凍結333萬　國防部4聲明就是不配合

黃子韜遭狗咬傷出血！　PO文嘆「好累」粉絲超心疼

ABL／阿提諾腳踝扭傷忍痛奮戰　夢想家主場80比86不敵新加坡

我們都叫Snoop！汪遭棄趴車門太心碎　史努比狗狗想養牠

CES 2019手機趨勢最期待：螢幕取代聽筒技術、可摺疊手機問世

小S私下愛用的16個保養好貨　大推老公買給她的眉毛神器

鈕承澤5hr床戲「只戴保險套」　女出品人「還原劇本」嚇傻

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

大陸熱門新聞

天降冰塊爆頭　女童目擊媽媽慘死

屁孩冰上飄移墜湖！女友+妹妹泡..

萌娃台上跳哭但舞步超完整　萌翻..

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

單親母病倒　7歲女：媽把我賣掉..

女童受虐他錄證　竟遭行政處罰還..

男孩沉迷手機與姑走散　被帶回問..

影／壁花小姐的上海「甲貼」人生

《告台灣同胞書》40周年　朱立..

廣東男翻牆被罰4千　比吸毒還重

陸劇翻日片　還珠格格＝《還珠姬..

學霸甜分享「仙女寢室」　消防隊..

北京第一高樓「中國尊」交付使用

海底撈電視突播A片　網：真貼心

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／北京2018平均月薪全國第一

智聯招聘4日發佈《2018年冬季中國雇主需求與白領人才供給報告》顯示，北京地區競爭指數89.4，排名全國第一；平均月薪為人民幣10871元，較上一季度薪酬水準略有上升，在37個主要城市中仍然排名第一位，其中，銀行業平均月薪最高，為人民幣13679元。互聯網、電子商務行業則是競爭最激烈的行業，其次是電腦軟體業。

華聞快遞／陸鐵路調圖　 復興號上線

華聞快遞／央行降準1個百分點

華聞快遞／陸郵政2019年業務估達1.5兆元

華聞快遞／京津冀5家機構助雄安醫療！

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

挺6月肚騙座位！辣孕婦下秒卸胎嚇壞

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇壞

台男旅日租重機摔爛落跑　臉書遭灌爆

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性侵

正妹機場被開包！海關見棒狀物笑了

320kg肥宅只能靠爸養：想吃到死

搭機睡死…隔壁郁方見她驚醒秒叫空姐

理科太太曝未婚懷孕老公第一反應

鹿谷1歲萌石虎曝光　半年偷吃54隻雞被逮

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

男跳1600度煉鋼爐！當場熔化慘死

更多

最夯影音

更多

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面