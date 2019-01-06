華聞快遞／海南將成醫療旅遊勝地　主打養生、醫美、旅遊

▲海南島建設自由貿易港自由貿易區。（圖／視覺中國）

《海南》建設一流醫療旅遊勝地 主打養生、醫美等

海南省衛生健康委、省旅遊和文化廣電體育廳近日聯合印發了《海南省健康醫療旅遊實施方案》，將圍繞「醫學治療」、「醫學美容」、「康復療養」、「養生保健」等四大醫療旅遊關鍵領域，打造「一心、五區」醫療旅遊佈局體系，把海南建設成為高端醫療旅遊與特色養生保健相結合的世界一流醫療旅遊勝地、國際著名醫療旅遊中心。（海南日報）

《河北》立法禁止啃老 賦予老人說「不」權利

新修訂的《河北省老年人權益保障條例》共9章60條，於2018年12月1日施行，其明確規定「已成年且有獨立生活能力的贍養人要求老年人給予經濟資助的,老年人有權拒絕」。該條例第十五條規定，子女或者其他親屬不得竊取、騙取、強行索取老年人的儲蓄金、養老金、退休金、政府補貼、養老服務卡（券）以及其他財產性權益等。（人民網）

《河南》9地試點建設「司機之家」 為貨車司機謀福利

河南省總工會和交通運輸廳聯合印發通知，在京港澳高速安陽服務區等9個地方試點「司機之家」的建設，明確對住宿、餐飲、停車安保等6方面要求，旨在讓貨車司機在行車途中可以更好的「吃口熱飯、洗個熱水澡、睡個安穩覺」。 目前，該9個「司機之家」屬於邊使用邊建設的狀態，將於5月接受國家驗收。（人民網）

《四川》大陸首個5G地鐵站在成都開通

成都地鐵10號線太平園站自1月5日起，成為大陸全國首個5G地鐵站。由移動5G網路 轉化而來的高速wifi信號已經覆蓋整個站廳，將成為移動對5G室內分佈系統進行測試的重要場所，這也標誌著5G網路距離大眾已經越來越近，而成都的5G網路覆蓋也越來越廣、越來越深入。（澎湃新聞）

▼ 成都地鐵。（圖／翻攝自成都地鐵官網）





《天津》網信網推出保健品虛假宣傳舉報窗口

為了進一步打擊「欺詐、虛假宣傳、誇大宣傳」等保健品違法行為亂象，天津市委網信辦全面開展網站平台涉保健品虛假宣傳專項清理整治行動，即日起天津網信網正式推出涉保健品虛假宣傳舉報視窗，通過「88908890」熱線電話和官方網站連結，切實維護消費者合法權益。（網信天津）

《香港》逾2萬人參加公益百萬行 港中聯組隊參加

香港公益金6日上午在即將通車的中環灣仔繞道，舉行50周年百萬行，為公益金的家庭及兒童福利服務籌款，吸引逾2萬人參加。特首林鄭月娥和中聯辦主任王志民擔任開步儀式主禮嘉賓，中聯辦也首次組隊參加此次活動。參加者在中環愛丁堡廣場起步，以北角為終點，全長5.3公里。（文匯網）

《廣東》佛山去年出生登記人口中男孩姓名最多叫「梓洋」

廣東佛山市公安局近日公佈了2018年戶籍人口姓名之最，男孩取名最多的為「梓洋」，由2017年的第6位上升至第1位，約1000個新生男孩中就有1個；第2名為「梓軒」梓軒，曾經2年的榜首之選跌至榜眼；第3至10名分別為俊宇、梓睿、梓豪、俊傑、宇軒、浩然、浩宇、子睿。女孩取名最多的為「梓晴」，已經連續3年排行榜首，約1000個新生女孩中有2人。（澎湃新聞）



《湖北》鐵路運營里程超5000公里 高鐵和城際佔1572公里

全省發改工作會議5日透露，今年湖北鐵路將實現新增運營里程856公里，成為有史以來新增運營里程最多的一年，屆時鐵路總運營里程將突破5000公里，其中高速和城際鐵路佔1572公里。此外，10個續建項目加快推進，包括鄭萬高鐵、安九高鐵、黃黃高鐵等。（澎湃新聞）

▼復興號高鐵。（圖／CFP）