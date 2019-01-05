華聞快遞／央行降準1個百分點　釋放資金1.5萬億

▲ 中國人民銀行。（圖／中新網）

《北京》央行降準1個百分點 釋放資金1.5萬億

中國人民銀行4日發佈消息稱，決定下調金融機構存款準備金率1個百分點，其中，1月15日和1月25日分別下調0.5個百分點，同時，2019年一季度到期的中期借貸便利（MLF）不再續做。 負責人表示，此次降準將釋放資金約人民幣1.5萬億元，加上即將開展的定向中期借貸便利操作和普惠金融定向降准動態考核所釋放的資金，再考慮今年一季度到期的中期借貸便利不再續做的因素後，淨釋放長期資金約人民幣8000億元。（人民網）

《北京》商務部：中美於1月7-8日舉行經貿問題副部級磋商

商務部新聞發言人4日表示，中美雙方4日上午舉行副部級通話，確認美國副貿易代表格裡什將於1月7日至8日率領美方工作組訪華，與中方工作組就落實兩國元首阿根廷會晤重要共識進行積極和建設性討論。（中新網）

《廣東》珠江口一運砂船翻沉 11名船員3人失聯

廣東海事局表示，一艘運砂船於5日上午在珠江口虎門大橋北側翻沉，11名船員落水，事發後，海事部門前往救援，已救出8名船員，仍有3名船員失聯。目前，海事部門的十多艘救援船隻仍在現場搜救。（央視網）

《北京》外交部：依法維護在華外國公民的合法權益

加拿大稱已有13名加拿大人在中國大陸被捕，其中5人被還在被拘押，包括康明凱和麥克爾。外交部發言人陸慷4日對此表示，「我沒有更多可以向你提供的情況，但我想強調，中國是法治國家，中國堅持依法維護在華外國公民的安全與合法權益。至於你提到名字的兩個人（康明凱和麥克爾），我們已經多次說過，這兩名加拿大公民是因為涉嫌從事危害中國國家安全的活動而被依法採取強制措施。」（人民網）

▼ 訪澳旅客通關情況。（圖／澳門特區政府網）

《北京》教育部提出「十嚴格」要求 規範高校自主招生

大陸教育部印發《關於好2019年高校自主招生工作的通知》，從招生政策、招生程式、加強監管等方面提出了「十嚴格」要求，進一步增強高校選才的科學性和公平性。 該十條要求包括：高校在上一年錄取人數基礎上適度壓縮招生名額；高校在現有基礎上進一步降低給予自主招生考生的優惠分值等。（新華社）

《澳門》2018出入境1.79億人次 連續6年錄得增幅

據統計，2018年澳門出入境總人次較2017年增加了5.9%，是連續第6年錄得增幅。在澳門所有口岸中，以國際機場的增幅最高，按年上升了16.7%，其次為路氹城及珠澳跨境工業區，按年分別上升了12.7%及9.9%，外港碼頭出入境人次按年減少了8.5%，氹仔碼頭客流量則與2017年相近。自港珠澳大橋開通後，客流量穩步上升，12月份的出入境人次超過了119萬，佔全澳7%。（澳門日報）

《北京》 海航、深航等11家航空買春運機票免燃油附加稅

據統計，截至5日，四川航空、海南航空、中國國航、深圳航空、祥鵬航空、春秋航空、廈門航空等11家航空公司相繼宣佈，自01月05日（含出票日期）起，暫停收取國內航線旅客運輸燃油附加費。這意味著燃油附加費回歸0元時代，即800公里（含）以下國內航線和800公里以上國內航線每位旅客收取燃油附加費為0元。（人民網）

《河南》12個省直轄市啟動重污染天氣紅色預警

省環境監測中心會商中國環境監測總站發佈消息稱，鄭州、開封、安陽等大部分區域將於1月4日至5日、1月7日至8日出現嚴重污染過程。污染防治攻堅辦研究決定，鄭州、開封、平頂山、安陽、濮陽、許昌、漯河、三門峽、周口、駐馬店、南陽、濟源12市於4日18時升級為重污染天氣紅色預警及Ⅰ級響應。（澎湃新聞）

▼河南鄭州4日空污嚴重。（圖／視覺中國）



