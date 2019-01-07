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美貿易代表團抵達中國商務部　談判聚焦技術、農業、能源

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▲▼美國貿易談判代表團車輛7日上午進出中國商務部。（圖／取自北京青年報）

▲美國貿易談判代表團車輛7日上午進出中國商務部。（圖／取自北京青年報）

記者陳政錄／綜合報導

為期兩天的中美貿易「副部級」磋商今天展開，美國副貿易代表Jeffrey Gerrish一行六人今天早上九點抵達中國商務部，據外媒報導，依照美方代表團陣容來看，本次中美雙方會談將聚焦農業與能源採購議題，在副部長層級的工作討論後，未來還將有更高層級的關鍵性談判。

根據美方公布貿易磋商代表團名單，包括美國副貿易代表Jeffrey Gerrish、首席農業談判代表Gregg Doud、農業部負責貿易和外農業事務的副部長Ted McKinney、商務部負責國際貿易的副部長Gilbert Kaplan、美國能源部負責化石能源事務的助理部長Steven Winberg、和財政部負責國際事務的副部長David Malpass。

▲▼中美關係。（圖／路透社）

▲今年首場中美貿易磋商召開。（圖／路透社）

據了解，今天上午8時50分，一輛帶有美國國旗的使館牌照車輛打頭，十幾輛小轎車緊跟其後，從中國商務部東門魚貫而入，顯示美國貿易代表團可如期於上午9點進入中國商務部，與中方工作組就落實兩國元首阿根廷會晤重要共識，進行為期兩天的積極和建設性討論。

針對本次的談判層級和內容，華盛頓彼得森國際經濟研究所高級研究員拉迪指出，這次談判僅為副部長級別，意味著本次談判是為未來更高級別的會談奠定基礎，並不是要在談判中取得實質性進展。

有分析認為，本次談判後，中國國務院副總理劉鶴和美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）將進行更為關鍵性的談判，以確立協議落實。加拿大《星島日報》稱，從這份名單看來，這次談判將著重於農業及能源議題。

▲G20宣言避免提及美國與中國大陸的禁忌詞。（圖／路透）

▲本次談判後，還將有更高層級的磋商。圖為去年底G20期間，中美領導人會晤。（圖／路透）

此外，由於近期美國官員爆出蘋果技術遭中國竊取，以及美國總統川普斬釘截鐵的表示，「相信中美能達成協議」，彭博報導也列舉本次磋商是否能成功的7大關鍵問題。

7大關鍵問題包括知識產權問題、華為事件及其5G技術開發、中國製造2025計劃、中美能源合作、農業產品進口、汽車關稅、銀行市場准入。彭博報導稱，儘管此次的「中級」談判可能不會產生重大突破，但若未達成協議，雙方在3月恢復關稅的風險很高。

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關鍵字：中美貿易,中國,美國,川普,商務部,劉鶴,中美貿易戰,中美關係

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