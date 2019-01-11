搞不清楚買了哪些保險？　金管會將建置「保險聯合資訊中心」

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

民眾常常買了一個保單後，往往過了30年早就已經忘記；或是父母過世後，孩子還搞不清楚父母幫自己買了哪些保險？金管會為了解決這些問題，正積極研議建置「保險聯合資訊中心」，希望整合所有保險公司的投保資訊，讓消費者可以自行查閱，就不需要主動向一家家保險公司詢問。

金管會主委顧立雄今天(11日)出席立委江永昌主持的「把資料權還給人民，開啟金融服務新模式」公聽會。會中提到，保險資訊勢必要進行整合，目前各家保單的資訊是透過公會做整合，但未來消費者相關資訊也要有整合機制，將各家保險公司資訊將彙整成一個單位。

顧立雄認為，保險資訊整合，要符合消費者權益保護跟個資規範，對於業者來說，業者可以利用這些整合後的資訊，有利於保險業者進而開發新型態、更符合民眾需求的保單，但要如何整合，是值得討論的。

顧立雄會後接受訪問表示，若要建置「保險聯合資訊中心」，就必須先要修正保險法，金管會已經研擬《保險法》部分條文修正草案，增訂保險法第177條之2，賦予建置保險聯合資訊中心有個法源依據。未來修法通過後，金管會可以「指定機構」辦理保險業對要保人及被保險人的承保、理賠、條件變更等資料處理、交換業務。指定機構是否會是保發中心？顧立雄則說：「不一定！」

保險局指出，這其實牽涉到「開放保險」的概念，開放保險是指保險透過與第3方平台合作，以開放應用程式介面（API）共享金融數據資料，將金融數據的主導權還給消費者。

但目前世界各國尚未直接針對「開放保險」有明顯可見的制度規範，可是國外目前已發展保險商品聚合平台，在平台上彙整不同保險公司商品資訊，供消費者比較或購買。

而我國目前在保戶個人資料運用上，經當事人同意，公會可以將投保資訊提供保險公司核保使用，也可提供檢調單位查詢。保戶及其利害關係人也可以申請查詢其個人投保紀錄。

另外，保發中心已提供電子式保險證給要保人，並同步傳輸「投保資料」到公路監理資料庫，便利車主即時申辦車籍監理業務。也提供讓產險公司查詢投保人強制車險保費等級，產險公司也能查詢投保人肇事次數算出保費。

民眾目前也可利用保發中心網站查詢商品資料庫，當中彙整我國各保險業者所發行的各類商品詳細資訊，包含核准日期、內容說明、保單條款、要保書、費率、附加條款、理賠文件等。