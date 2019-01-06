不甩蔡英文！馬英九千字還原九二共識：一中就是中華民國

▲前總統馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

儘管總統蔡英文5日呼籲國內各政黨不要再講「九二共識」，前總統馬英九今仍再臉書花了千字表示支持立場，並反問蔡英文執政兩年多來的兩岸論述是什麼？台灣面臨拒絕「九二共識」而造成的困局，她還要求別人也不能談，這是什麼心態？「對我們而言，『一個中國』就是中華民國，無論大陸如何表述，我們堅守中華民國的立場。蔡總統拒絕『九二共識』，難道也拒絕中華民國？」

馬英九指出，所謂「九二共識」，是1992年11月16日兩岸海基、海協兩會就「一中原則」以傳真函所達成的共識，即「雙方均堅持一個中國原則，但對於一個中國的涵意，認知各有不同，可各以口頭聲明方式表達」，第二天媒體稱之為「一個中國，各自表述」，簡稱「一中各表」，沿用至今，當時他就是陸委會特任副主委，全程督導此事。

馬英九回憶，2008年3月22日大選，國民黨獲勝，3月26日大陸領導人胡錦濤與美國小布希總統通熱線電話，根據大陸新華社當天報導，胡錦濤表示，「大陸與臺灣應在『九二共識』的基礎上恢復協商，『九二共識』是指雙方都承認只有一個中國，但定義不同」，而這也是大陸領導人第一次精闢解讀「九二共識」，凸顯兩岸求同存異的用心。

馬英九解釋，我方的「一中各表」就是「一個中華民國，兩個地區─台灣地區與大陸地區」的憲法定位。不會表到「兩個中國、一中一台、或臺灣獨立」，因為這是中華民國憲法所不允許的。這一點他在新加坡「馬習會」的正式會議中，也特別向習進平強調，且當時會議記錄的逐字稿，也在11月9日送到立法院內政委員會備查，但直到今天，仍有人稱他不敢在習近平面前提「一中各表」，希望今後不要再誣賴。

馬英九強調，不管大陸怎麼說，對我國而言，「一個中國」就是中華民國，而蔡英文拒絕「九二共識」，難道也拒絕中華民國？「九二共識」本來就是在「國家統一前」，海峽兩岸對「一中原則」的看法，與「國家統一後」採行何種制度，沒有因果關係。就算中共日前的說法造成混淆，蔡英文也不應該跟著把「九二共識」與「一國兩制」劃上等號，一併否定。

馬英九也砲轟，蔡英文要大家不要再講「九二共識」，但這兩年多來，她的兩岸論述是什麼？因為拒絕「九二共識」而造成今天的困局，還要求別人也不能談，這是什麼心態？「蔡總統，拒絕『九二共識』，無法解決兩岸問題，美國、日本也都幫不上忙。」