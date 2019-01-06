高雄愛河燈會改名XX河？　韓國瑜：隱喻發大財，何樂不為？

▲今年高雄愛河燈會將變成火樹銀花 。（圖／翻攝潘恆旭臉書）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

原訂今年在高雄港2-10號碼頭棧庫群舉辦的高雄燈會，現在傳出為了要配合韓國瑜市長發展愛河觀光產業鏈，決定移回愛河舉行，並取名為「金銀河」，消息一出引發網友熱烈討論，韓國瑜市長回應這是隱喻發大財，如果大家都同意的話，何樂而不為。

韓國瑜表示這是觀光局的創意，「我們尊重這些創意，不過這得要讓廣大市民跟遊客來看，『金銀河』也有隱喻『發大財』的意思，可以用欣賞的角度來看這個調整，如果大家都覺得金銀河不錯的話，何樂不為呢？」

▲ 安心亞高雄跨年。（圖／民視提供）

高雄觀光局長潘恆旭受訪時強調，巴黎有塞納河、倫敦有泰晤士河，愛河如果妝點起來，可以成為高雄的生命之河，未來將打造一條「愛與包容的愛河」，一年十二個月亮點不斷。而且愛河是今年高雄市政府發展觀光產業鍊的主軸，所以才把燈會拉回來在愛河，同時取名為「愛河燈會金銀河」。

取名為「金銀河」是因為「天上有銀河，人間有愛河，所以你會看到整個火樹銀花，金光閃閃復古與科技的結合」，屆時會讓高雄市民有新的感覺，同時為了增加二月愛河燈會的亮點，還找來了霹靂布袋戲的素還真跟藝人安心亞來代言，不過也有人質疑安心亞的代言費將要付出多少？

▲安心亞高雄跨年。（圖／民視提供）

潘恆旭回應藝人安心亞的代言費部分表示並沒有收，主要是因為之前有出席高雄跨年演唱會，所以情商安心亞來「加碼」代言燈會，所以僅有收「出席」演出費並沒有「代言」費用，這部分涵蓋最初的主辦燈會的單位經費當中，並沒有額外付費。

▲高雄愛河在燈會時將變身「金銀河」。（資料圖／記者宋德威攝）