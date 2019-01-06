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影／「超級血狼月」血洗？猶太拉比預警：世界將會發生大戰

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國際中心／綜合報導

在美東時間1月21日凌晨12點12分，天空中將上演難得一見，結合「超級月亮」、「血月」和「狼月」三大特色的天文奇觀「超級血狼月」（Super Blood Wolf Moon）。對於這難得一見的天文現象，卻有猶太教拉比（rabbi，指猶太教律法專家或偉大的人）表示，「超級血狼月」預示著世界上將會發生大戰。

▲▼血狼月,血月。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018年7月27日在德國西部拍攝到的「血月」。（圖／達志影像／美聯社）

據美國國家航空航天局（NASA）的資料顯示，1月21日凌晨12點12分的超「超級血狼月」只能在北美、南美地區，以及歐洲西部和非洲部份地區看得到，而在亞洲、澳洲、印度和靠近亞洲的多數太平洋島嶼，因這時間是在白晝，將無法一窺3年來再次出現的奇景。

▼全球各地區的人們能否看到「超級血狼月」的示意圖。（圖／翻攝自NASA）

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什麼是「超級血狼月」？是因為它同時符合了「超級月亮」、「血月」和「狼月」三種天文現象而得名。

所謂「超級月亮」是指當月亮達到近點，又正好是滿月，這時候月亮看起來會比平時大14%，亮度增30%，因此稱為超級月亮。

而「血月」就是月全食，當太陽、地球、月亮成一條直線排列時，出現月球完全被地球陰影遮擋。由於在太陽光譜中，紅色最容易穿過大氣層，大部份其它顏色的光會被地球濾掉，只有紅色光線照在月亮上，因此讓月亮呈現特別的橘紅色。

至於「狼月」，則是在美國文化中，習慣把1月份第一個滿月稱為狼月。據說這時候狼的叫聲特別大聲，也是牠們最饑餓的時候。

▼血月通常出現在月全食期間。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼血狼月,血月。（圖／達志影像／美聯社）

據以色列突發新聞（Breaking Israel News）網站報導，21日的「超級血狼月」剛好是在猶太習俗中4個傳統新年之一的「猶太植樹節」（Tu B’shva），也就是希伯來曆細罷特月（Shevat）的第15天，在如此罕有的月亮徵兆出現時，意味著「萬物的結局近了」。

猶太教的傑出拉比（rabbi）格納特（Mordechai Genut），曾出書探討月蝕在猶太教中所代表的意義。他提出警示表示，在細罷特月出現月蝕，即代表著世界的災難將會快速升級。

格納特也具體指出會有那些災難，像地震和火山爆發會明顯增加，甚至比去年還多。他表示，正如月蝕是太陽和月亮為了支配天空所產生的衝突現象，在地上也會有類似的衝突。

依據猶太教的經典解讀日蝕和月蝕顯示，日蝕對於所有國家而言都是壞預兆，至於月蝕，如果月球在月蝕發生期間變紅色，就像這個月即將發生的「血月」一樣，這預示著世界上會發生大戰。

不過，猶太教經典中也提到「免責條款」，它說，「當以色列依神的旨意來行事，那麼日蝕和月蝕就沒有什麼好怕的。」

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關鍵字：超級血狼月,猶太教拉比,NASA,格納特,Mordechai Genut

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