孫大千批500億經濟紅利政策可笑　「請家長帶回驗智商」

▲總統蔡英文。（資料照／記者陳家豪攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文元旦談話時提及要分享經濟紅利500億給民眾，而台北市長柯文哲卻質疑「我們不是負債累累嗎？」。對此，國民黨前立委孫大千批評點子很可笑，這樣的「隔空抓藥」，病急亂投醫，只會讓台灣人民看破手腳，並提出八個問題要政府回答。

孫大千問，第一，什麼叫做「經濟紅利分享規模」？中央政府的財政制度中，什麼時候「被發明」出這樣的一個項目？

第二，中央政府總預算幾乎是年年都要舉債，同時也訂定了逐年償還累積債務的計劃，若是真的有這筆「天外飛來的」500億元，為什麼不拿出來還債呢？

第三，台灣人民現在心中最大的痛苦，在於貧富差距持續擴大到難以忍受的地步。500億元的灑錢回饋規模，根本是杯水車薪，無濟於事，怎麼可能讓民眾心中有感呢？

第四，要怎麼樣界定「弱勢」的資格呢？如果以行政院所公布的平均薪資以下的民眾為標準，那麼全台灣恐怕有超過50%的人都有資格領取。

第五，更諷刺的是，用自己未來的債務來支付現在的經濟紅利回饋，對民眾來說真的算是一種福利嗎？

第六，就算政府打算稍微減緩弱勢民眾的生活壓力，也總得要用一個比較有技巧的方式來執行吧？用這種低乘數效應的「砸錢模式」，既無法擴大內需，也無法剌激景氣，這不是太可惜了嗎？

第七，民進黨為什麼早不做，晩不做，偏偏挑在選舉大敗之後，2020年總統大選之前，才突然發現有這一筆錢呢？用發放現金的方式，這樣算不算是買票呢？

第八，到底是哪些活寶想出來這樣一個可笑的點子啊？「麻煩請家長帶回驗智商」，謝謝！