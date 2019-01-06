遭7室友霸凌打斷4根肋骨　12歲少女嚇說：自己在門上擠的

▲少女左側第8至11肋骨，被打到骨折，右腎也出現積水。（圖／視覺中國CFP）



實習記者陳妙津／綜合報導

大陸河北12歲劉姓少女在寄宿學校遭室友霸凌，被多次圍毆，導致左側第8至第11根肋骨被打至骨折，左腎也有積水情況。老師發現傷痕後詢問，但少女卻因為害怕遭到報復，嚇得謊稱「是自己在門上擠的」。案情曝光後，涉案霸凌少女的7名室友卻因為未滿14歲，據中國法律無須負任何刑事責任。

據《新京報》報導，劉姓少女就讀河北刑台清河縣揮公實驗中學，寄宿學校宿舍中，在12月5日至12月13日遭到室友王姓少女聚眾毆打數次，原因是因為對方懷疑劉姓少女向班主任打小報告，因此憤而夥同也住宿舍的其他6人一起霸凌，結果導致被害人傷痕累累，事後被鑑定「輕傷二級」。

▲受害少女傷痕累累。（圖／翻攝自《北京時間》）



這起案件被寫成一篇名為《河北省邢台市清河縣揮公實驗中學嚴重校園欺凌》的文章，PO網後引起網路討論。據文章描述，7名同學的霸凌行為持續整整一週，「開始拳打腳踢，後來用晾衣架進行毆打，整瓶洗髮液倒在頭上，洗面乳抹到臉上、眼睛里。…12月12日降溫的天氣下，用水潑、強行倒在女兒身上。把衣服強行扒下來，當做拖布拖地。拿到羽絨服，毛衣全是濕淋淋的在滴水。把女兒的頭當做玩具，在門上撞」。傷痕一度被班主任發現，但劉姓少女擔心受報復，謊稱「自己被門擠的」。

事件發生後，校方表示將對被害人進行心理輔導，也將對涉案7名學生給予相應處分，其中3人停課10天，不過日前已重返校園。由於加害者全都不滿14歲，依據中國法律規定不與行事立案。劉姓少女的母親則痛批學校處理態度不夠積極，因此依孩子傷勢與相關費用，求償校方60萬元人民幣（約268.8萬元台幣）。

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