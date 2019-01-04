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獨／國二生遭逼舔腳趾、猥褻性器　2惡童「側拍傳臉書」到案全認了

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▲▼小六學生及另名鄰居涉嫌猥褻一名國二生，並拿瓦斯槍強逼他舔腳趾。（圖／翻攝自臉書社團）

▲照片中小六學生及另名鄰居涉嫌猥褻一名國二生，並拿瓦斯槍強逼他舔腳趾。（圖／翻攝自臉書社團）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名國二男學生小威（化明）遭到霸凌，一名隔壁班的同學及校外小六生日前邀約小威到家中，卻拿著瓦斯BB彈槍指著小威的頭，逼迫他強舔腳趾頭，甚至脅迫要他猥褻小六生的生殖器，並將影片拍下上傳到臉書，新北市警察局少年隊獲報後展開調查，4日上午2名施虐者已到案，對案情坦承不諱，訊後將依法送至少年法庭偵辦。

小威的阿姨在臉書社團社PO文，怒斥照片中一名身穿T恤、襯衫的小六學生，以及另一名國二生霸凌小威，導致小威「臉部被安全帽打傷，脖子被BB槍射傷，身上被木棍打傷」，甚至還強迫小威拍不堪入目的影片，影片被國二生上傳臉書之後，已經被多名同學觀看、下載後散佈；阿姨直言2名學生疑似有參加幫派，「小小年紀就做這種骯髒無恥之事！」

根據電子媒體報導，小威在去年12月11日被老師發現有傷後，經突破心防他才透露日前被一名隔壁班同學及小六生邀約，到他們家裡後，就威脅要小威舔腳趾頭，小威一度想拒絕，但對方竟然拿出瓦斯槍指著他的頭，恐嚇「不舔的話我就開槍！」甚至拿出手機記時30秒，要小威猥褻小六生的生殖器官，後來影片被拍下散播出去後，老師一個一個要求有下載的同學刪除，

而新北市少年隊接獲報案後展開調查，4日上午傳喚2名涉嫌霸凌的同學到案說明。據了解，2名同學對於案情皆坦承不諱，並表示上傳臉書的猥褻影片連手機原檔都已一併刪除，而小威也曾在校外被多人逼迫給錢，對此檢警將持續偵辦，訊後將2學童依照妨害性自主、性剝削、恐嚇取財、傷害等罪嫌送往少年法庭偵辦。

雖然犯嫌已經到案，但此事已在小威心中留下陰影，不僅嚇得連續請假，還打算要轉學，直說「不敢去學校了」。因為跨足兩個學校，對此新北市教育局指出，已經要求加害人學校籌組「跨校性平教育委員會」，並要雙方學校避免兩方學生再接觸，後續將持續啟動關懷機制輔導。

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關鍵字：霸凌,國二生,舔腳趾,猥褻,少年隊

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