川普「我是史上最成功的總統！」　反擊民主黨議員再提彈劾

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導



美國民主黨籍聯邦眾議員特萊布（Rashida Tlaib）宣誓就職後，除了揚言要彈劾總統川普外，甚至還罵出「混蛋」一詞。對此，川普4日回應，特萊布使用這樣的詞語「是羞辱了自己與家人」，更在推特表示，大家要如何彈劾一位「大概是史上選舉勝選最成功的總統」？

綜合外媒報導，對於特萊布的批評言論，川普公開表示，「我認為她（指特萊布）是在羞辱自己。」川普更在自己的推特上砲轟，民主黨的人只會想到彈劾，「因為民主黨知道自己2020年不會獲得勝利」。

特萊布近日在「底特律自由報」（Detroit Free Press）刊登一篇專欄文章指出，彈劾程序的時機就是現在，眾議院無須等待特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的「通俄門」調查報告出爐，她更在文章中提到，有證據可證明川普妨礙司法公正，還說分隔無證移民家庭的政策實屬違憲。

▲川普在自己的推特回擊。（圖／翻攝自川普推特）

報導更指出，支持彈劾的民主黨人士認為，川普開除時任聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），妨礙司法公正；私人律師還在競選總統期間「支付封口費」給至少2位女性，又違反競選財務法規。

特萊布是首位入主國會的巴勒斯坦裔美國人，她在宣誓就職數小時後的活動中向支持群眾喊話，他們會進入國會，將彈劾這個混蛋（motherf***er）。