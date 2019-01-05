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庫德洛：蘋果技術可能被中國竊取　「競爭激烈時須有法治」

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▲▼ 白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 庫德洛表示，「我不想過度臆測，但蘋果技術可能已經被中國盯上。」（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）4日表示，有跡象顯示，蘋果公司的技術可能遭中國竊取。他接受《彭博》採訪時說，「我不想過度臆測，但蘋果技術可能已經被中國盯上，而且現在中方企業與蘋果公司競爭激烈。在這種情形下，必須要有法治。」對此，蘋果公司尚未回應。

庫德洛指出，目前沒有具體證據，不過蘋果執行長庫克（Tim Cook）等美國企業的高階主管可以幫助川普政府，一同推動對中方的貿易議程。蘋果受美中貿易緊張影響而調低第一季財測，美國總統川普表示，不擔心蘋果，也不擔心這會衝擊美國經濟。他還向庫克喊話，希望蘋果多在國內製造產品。

▼ 庫德洛表示，現在中方企業與蘋果公司競爭激烈。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 蘋果公司,蘋果LOGO,Apple。（圖／達志影像／美聯社）

佛州共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）與維州民主黨參議員華納（Mark Warner）共同提出法案，要求政府成立關鍵技術與安全辦公室（Office of Critical Technologies and Security），因應對中國大陸技術威脅。

華納表示，「我們需要整個政府的技術戰略，來保護美國在新興和兩用技術方面的競爭力，同時透過打擊技術轉讓，因應來自中國的威脅。」魯比歐4日則發布新聞稿表示，自己與華納共同提案，主張美國政府應改善其跨部門協調，而設立關鍵技術與安全辦公室將有助於透過「加強政府工作效率」來保護國家。

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關鍵字：Larry Kudlow,蘋果,貿易戰,北美要聞

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