美眾院開議　外委、軍委新主席均是「台灣連線」！

▲ 美國眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）（右）、議長裴洛西（Nancy Pelosi）（左）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國第116屆新國會開議，眾議院外交委員會與軍事委員會的新任主席均為「台灣連線」（Taiwan Caucus）成員，相當友台。外委會主席恩格爾（Eliot Engel）多次訪台、力挺台灣旅行法，也曾連署支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。軍委會主席史密斯（Adam Smith）來自華盛頓州第9選區，其中亞裔比例超過20%，也有不少人為台裔。民主黨如今重掌眾院，二度當選的議長裴洛西（Nancy Pelosi）也長期關注台灣民主。

▼ 美國眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）（右）、議長裴洛西（Nancy Pelosi）（左）。（圖／達志影像／美聯社）



國會台灣連線當中，眾議院共有137名成員，參議院則有24名成員。恩格爾當選後表示，作為外委會主席，將促進美國的海外聯盟，尤其是北大西洋公約組織（NATO），也會致力於美國的人權、民主與法治等價值觀，作為外交政策的基礎。史密斯當選後則誓言，將加強軍事準備、推動綠色防禦技術，因應氣候變遷對國家安全的威脅。

中國國家主席習近平2日致詞時表示，台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，任何人任何勢力都無法改變。聯邦參議員甘迺迪（John Kennedy）、眾院「台灣連線」共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）、眾議員培根（Don Bacon）、龔薩雷茲（Vicente Gonzalez）等9位國會議員則公開聲援台灣。龔薩雷茲表示，「美國必須與重要之民主盟友台灣站在一起，並呼籲恢復和平且具建設性之兩岸關係。」