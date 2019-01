美極右派「熱舞影片」修理民主黨超紅女議員　網力挺：戀愛了

▲奧卡西歐(Alexandria Ocasio-Cortez)熱舞影片曝光。(圖/路透)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

美國第116屆國會的超級新星,剛滿29歲的紐約州聯邦眾議員奧卡西歐‧寇特茲,在新國會開議的這一天,因右翼人士公開她少女時期熱舞影片,再度成為話題焦點,原來要詆毀的意圖更瞬間被網友翻盤,紛紛相挺「很可愛」、「戀愛了」。奧卡西歐4日也上傳自己跳舞的影片,拍攝地點就是自家辦公室,霸氣回應「聽說共和黨認為女性跳舞是可恥的喔。」

▲美國民主黨籍的紐約州新科聯邦眾議員奧卡西歐─寇特茲是政壇新星(Alexandria Ocasio-Cortez)。(圖/路透)

據《今日美國》報導,持左派立場的奧卡西歐(Alexandria Ocasio-Cortez)為本屆最年輕的議員,直到2018年2月都還在紐約付近一家西班牙餐廳吧台調酒,參與黨內初選時,媒體連她的名字都不願放進標題,讓她自嘲是「沒有名字的女孩」,沒想到驚奇之旅才剛開始,一舉扳倒勇有近20年資歷的聯邦眾議員克勞利(Joseph Crowley),成功獲得民主黨提名後,當選聯邦眾議員。

在卡西歐3日在眾議院宣誓就職後,當晚推特(Twitter)上一名右派陰謀論用戶「@AnonymousQ1776」公開一段31秒的影片,指出這是奧卡西歐高中時期的影片,內容是她在建築物屋頂歡樂跳舞,用戶還開嘲諷,「這就是美國最受喜歡的知性共產黨分子,行為像個一無所知的低能兒。」

▲奧卡西歐2011年從波士頓大學畢業,獲得經濟學與國際關係雙學位。(圖/路透)

事實上,這則影片是早就被剪輯過,原影片長達4分20秒,8年前就在YouTube公開過,由波士頓大學(Boston University)學生拍攝的「復古青春校園混剪影片」(Brat Pack Mashup),背景音樂還是法國復古搖滾樂團「鳳凰樂團」(Phoenix)的經典單曲「李斯特狂熱」(Lisztomania),這首歌大量被美國知名電影及電視影集所使用,紅極一時。

當時全世界都流行以「李斯特狂熱」為背景音樂,拍攝模仿1980年代青春電影風格的影片。波士頓大學也跟上這股風潮,奧卡西歐則是被找來的其中一名舞者,他們以1985年美國青春喜劇電影《早餐俱樂部》(The Breakfast Club)內的一段舞蹈,混搭「李斯特狂熱」。

事與願違,極右派陰謀者的下作手段恐怕完全沒用,因推特上大部分網友都力挺奧卡西歐,「太可愛了吧」、「我更愛她了!」抹黑影片迅速爆紅,面對眾人的無情圍剿,讓發布者無地自容,幾小時後就刪除自己的帳號,日前在推特上「查無此人」。

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.



Wait till they find out Congresswomen dance too!



Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6