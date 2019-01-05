美極右派「熱舞影片」修理民主黨超紅女議員　網力挺：戀愛了

▲奧卡西歐(Alexandria Ocasio-Cortez)熱舞影片曝光。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國第116屆國會的超級新星，剛滿29歲的紐約州聯邦眾議員奧卡西歐‧寇特茲，在新國會開議的這一天，因右翼人士公開她少女時期熱舞影片，再度成為話題焦點，原來要詆毀的意圖更瞬間被網友翻盤，紛紛相挺「很可愛」、「戀愛了」。奧卡西歐4日也上傳自己跳舞的影片，拍攝地點就是自家辦公室，霸氣回應「聽說共和黨認為女性跳舞是可恥的喔。」

▲美國民主黨籍的紐約州新科聯邦眾議員奧卡西歐─寇特茲是政壇新星(Alexandria Ocasio-Cortez)。（圖／路透）

據《今日美國》報導，持左派立場的奧卡西歐（Alexandria Ocasio-Cortez）為本屆最年輕的議員，直到2018年2月都還在紐約付近一家西班牙餐廳吧台調酒，參與黨內初選時，媒體連她的名字都不願放進標題，讓她自嘲是「沒有名字的女孩」，沒想到驚奇之旅才剛開始，一舉扳倒勇有近20年資歷的聯邦眾議員克勞利（Joseph Crowley），成功獲得民主黨提名後，當選聯邦眾議員。

在卡西歐3日在眾議院宣誓就職後，當晚推特（Twitter）上一名右派陰謀論用戶「@AnonymousQ1776」公開一段31秒的影片，指出這是奧卡西歐高中時期的影片，內容是她在建築物屋頂歡樂跳舞，用戶還開嘲諷，「這就是美國最受喜歡的知性共產黨分子，行為像個一無所知的低能兒。」

▲奧卡西歐2011年從波士頓大學畢業，獲得經濟學與國際關係雙學位。（圖／路透）

事實上，這則影片是早就被剪輯過，原影片長達4分20秒，8年前就在YouTube公開過，由波士頓大學（Boston University）學生拍攝的「復古青春校園混剪影片」（Brat Pack Mashup），背景音樂還是法國復古搖滾樂團「鳳凰樂團」（Phoenix）的經典單曲「李斯特狂熱」（Lisztomania），這首歌大量被美國知名電影及電視影集所使用，紅極一時。

當時全世界都流行以「李斯特狂熱」為背景音樂，拍攝模仿1980年代青春電影風格的影片。波士頓大學也跟上這股風潮，奧卡西歐則是被找來的其中一名舞者，他們以1985年美國青春喜劇電影《早餐俱樂部》（The Breakfast Club）內的一段舞蹈，混搭「李斯特狂熱」。

...High School video of Alexandria Ocasio-Cortez -- Congratulations New York! pic.twitter.com/VSKdUImhZj — Dan Jordan (@realdanjordan) 2019年1月2日

事與願違，極右派陰謀者的下作手段恐怕完全沒用，因推特上大部分網友都力挺奧卡西歐，「太可愛了吧」、「我更愛她了！」抹黑影片迅速爆紅，面對眾人的無情圍剿，讓發布者無地自容，幾小時後就刪除自己的帳號，日前在推特上「查無此人」。

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.



Wait till they find out Congresswomen dance too!



Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 2019年1月4日

奧卡西歐更親自錄下一段11秒的影片回擊，搭配愛德溫•史塔爾（Edwin Starr）的反戰名曲「戰爭」（War）作為背景音樂，向鏡頭對嘴唱，「這有好處嗎？什麼都沒有。」俏皮地小秀一段舞蹈後，開門進入辦公室。這段影片4日下午上傳至今已突破千萬人次觀看。