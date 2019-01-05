加州「3萬教師下周罷工」50萬學生要去哪？　家長：乾脆一起遊行

▲ 家長面臨一項難題：該把孩子送到學校並越過警戒線，還是留在家裡以示對老師們的支持？（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

加州最大的洛杉磯聯合學區（LA Unified）約有3萬名教師計畫10日發動大罷工，預計影響約50萬名學生。家長面臨一項難題：該把孩子送到學校並越過警戒線，還是留在家裡以示對老師們的支持？有家長想乾脆帶子女一起參與抗議行動。家庭主婦羅德里格茲（Silvia Rodriguez）表示，「我認為這是我們能給他們最好的示範。」此外，也有身為老師的家長說，孩子們到時候會站在最前線，「這是一次很大的學習經驗。」

學區官方表示，校園仍會開放，到時後會有約400名代課老師和2000名工作人員支援，可能將學生安置於禮堂或體育館內管理。學區官方先前更試圖尋求法律途徑，以限制輔導身心障礙學生的教職員留在崗位上。學區發言人表示，罷工不能是學生缺席理由。有家長擔心，若讓子女留在家，到時後校方可能會懲處。

▼ 有家長認為，帶孩子一起見證公民運動是很棒的學習機會。（圖／達志影像／美聯社）

據《洛杉磯時報》報導，說會把孩子送到學校的家長當中，有些人必須去上班，有些則希望孩子能見證公民運動，不過他們都不指望那幾天學校有辦法上課。一位家長海伍德（Terri Haywood）表示，出席率對學區獲得國家預算有影響，而且讓孩子待在家裡也會影響大人的作息。

洛杉磯聯合學區是美國第二大的學區，僅次於紐約市，範圍包括許多富裕的區域如洛杉磯的貝萊爾（Bel-Air），但絕大多數的學生是貧困的，80％學生依靠學校提供的餐食和醫療。這個區域的教師平均年薪7.5萬美元（約新台幣231萬元），工會要求加薪、進行更多小班制教學等。然而，這難以與官方達成共識，這些教師於是決定罷工，同陣線的還有校園護理人員、圖書館員，以及心理輔導社工等。