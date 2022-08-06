暑假旅遊打工換宿夯　確診才知非法旅宿…屏縣府開罰

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

暑期旅遊旺季出遊者眾，打工換宿也很夯，屏東縣政府提醒打工的朋友注意自身權益，旅宿業者也應瞭解雙方雇傭關係，並關心員工的健康管理，避免衍生爭議、觸法受罰。

縣府交通旅遊處指出，有不少大學生和年輕人為體驗在地生活，並認識更多相同興趣的朋友，至熱門旅遊地區打工換宿，也有旅宿業者以打工兼度假方式招攬勞工，但這種非典型工作型態沒有勞動法律保障，常因工時、工資計算無一套標準，或住宿環境不佳、雙方認知落差等因素引起紛爭，也難以認定消費爭議。

近日縣府還接獲有打工換宿者確診，業者卻置身事外，沒有善盡照護之責，縣府立即派員進行查處，結果發現業者為非法旅宿，依法開單裁罰，同時嚴厲譴責業者的態度，可能導致外界對縣內觀光旅遊環境產生誤解。

交旅處重申，除了加強該類非法旅宿稽查的頻度，保障工作者或旅遊的基本安全外，業者以打工換宿模式為雇傭關係，務必先瞭解勞資相關權益，避免違反勞基法的規定。也呼籲業者，對於受雇或合作共事的員工應盡善管理人責任，尤其是疫情期間，對確診者的安置應更要謹慎。

民眾若有發現相關旅宿違規行為，可撥打1999專線，或與縣府交通旅遊處(08-7320415分機5142)聯繫處理。