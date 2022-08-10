長白山北坡景區突山崩　土石揚起大片煙塵...遊客抱娃四散驚逃

記者魏有德／綜合報導

大陸東北長白山北坡景區昨（9）日下午因不明原因出現局部山崩的情況，由於時值暑假旅遊高峰，坡下不少遊客見狀，急忙四散奔逃，還有母親直接將孩子一手抱起拔腿狂奔，只見土石迅速從坡面滑落，數秒後便滑至遊客附近，幸好整起事件未波及遊客，只是虛驚一場。

▲長白山北坡景區出現山崩現象，遊客四散奔逃。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，8月9日下午，吉林省長白山北坡景區突發山體滑坡，附近的遊客迅速撤離。長白山保護開發區管委會和長白山景區工作人員均稱，景區目前正常開放。

根據遊客拍下的影片顯示，山崩發生時，土石夾帶大量的白煙滾滾而下，約50名左右的遊客順著狹窄的觀景步道朝反方向逃離，過程中還有人不慎跌倒，迅速爬起後繼續跟著人群移動。

有一名身穿綠衣服的遊客在山崩時還停腳步拿起手機拍攝，與逃離現場的遊客形成強烈對比，也有一名母親直接抱起身邊的孩童在人群中穿梭，所幸均未受到安全影響。

位於大陸吉林的長白山景區共有東、南、西、北四個坡。從大陸境內遊覽時，只能遊玩北坡、西坡和南坡，東坡則位於北韓境內。其中，長白山北坡景區開發較早、景點較多，往往在假日期間吸引眾多遊客，著名的長白瀑布、聚龍泉、谷底森林都在北坡景區。

從過往資料可以發現，這次北坡山崩的同一地點，在2019年時也曾發生同樣的現象，當時遊客並不多，規模也比這次情況略小，遊客大都待留在景觀步道上觀看。