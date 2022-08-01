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【英語多益通】全台瘋「豪華露營」英文怎麼說？

▲▼露營,營火,帳篷。（示意圖／達志影像）

▲ 露營帳篷。（示意圖／達志影像）

文／徐碧霞 Valerie

疫情之下國旅興盛，近幾年露營（camping）更是成為不少人休閒娛樂的首選，而露營的設備、器具和方式也越來越多元，不同形式都有各自的擁護者。本次就讓我們來學習露營度假相關的英文吧！

camp (n)「營」可用在許多地方，例如summer camp「夏令營」、boot camp「戰鬥營」、甚至concentration camp「集中營」也是用這個字；而Camp David「大衛營」則是形容美國總統度假的地方。此外，camp也可當動詞「紮營」，camping當名詞是「露營」，紮營的地點「營地」則是campsite。

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Fans of the world-renowned rock band, Crazy Noise, camped out the night before the band’s first concert in Europe.
（世界知名的搖滾樂團Crazy Noise的歌迷，在樂團首場歐洲演唱會的前一晚，就在外紮營排隊等待。）

Rebecca and I met at a summer camp in Florida when we were twelve years old.
（12歲那年，我和Rebecca在佛羅里達的夏令營相遇。）

露營重要須知

若想在國家公園內露營，需要事先登記或申請許可證（permit），也因為在野外過夜，要準備充足的裝備與食物，重要配備像是帳篷、手電筒、睡袋等，或者有些露營地也有提供camping gear「露營裝備」的租借服務，gear是「設備」的意思，與equipment同義；此外，腳踏車或汽車的變速段數也可用gear來形容。

The demonstration video on the company’s website shows customers how to use bicycle’s gears properly.
（公司網頁的示範影片展示如何正確使用腳踏車的變數設備。）

Smith & Smith Outdoors offers a collection of rental camping gear such as tents, trekking poles, sleeping bags and so on.
（Smith & Smith戶外用品店提供一系列的露營用具租借，例如帳篷、登山杖、睡袋等等。）

手電筒的英文是flashlight，這個字同時也可解釋為「（手機或相機中的）閃光燈」，要注意「手電筒」在英式英文裡是torch (n)，在美式英文中torch則是「火把」的意思，因此奧運開幕式的火炬也就稱為Olympic Torch。

It’s important to include a battery-powered flashlight, bottled water, and non-perishable food in the emergency survival kit.
（在緊急救難袋中放置一個電池供電的手電筒，瓶裝水和不容易腐壞的食物是很重要的。）

搭帳篷（pitch a tent）也是露營的重要過程， pitch可當動詞或名詞，而且有多重字義，pitch在這裡是「搭」，也就是put up的意思。此外pitch也可解釋為「投擲」，如投手就是pitcher，而在多益測驗中，pitch常用作名詞使用，例如sales pitch「銷售宣傳」。

You need to be careful if you pitch the tents too close to the rivers.
（如果太靠河邊搭帳篷，你就得小心一點。）

Allen made a successful sales pitch during the meeting with potential clients yesterday.
（Allen昨天在與潛在客戶的會議中做了一個很成功的產品推銷。）

豪華露營glamping

如果覺得露營太辛苦或太麻煩，但又想親近大自然的人，可以嘗試露營車或是豪華露營（glamping）的方式，這個字是由glamorous＋camping組合而成，不僅不用自己帶帳篷，還可以選擇蒙古包（yurt），印地安式的傳統帳篷（tipi），或是小木屋（cabin）等，選擇多元，有些更豪華的住宿甚至連食物都為旅客事先準備好了。

To get the glamorous look, try applying some shimmering powder around the cheekbone.
（想要有華麗的妝容，可以嘗試在顴骨附近塗抹一些亮粉。）

除了glamping，露營車也是一種受歡迎的方式。露營車（recreational vehicle）簡稱為RV，也可用camper、caravan來形容。而露營車也作為一種交通工具，英文可用vehicle (n)「交通工具、車輛」來形容。

Please inform your clients that they need to park their vehicles in designated areas only.
（請通知您的客戶，他們須將車輛停在指定區域。）

雖然露營是親近自然的方式，但也因為露營的盛行，侵占野生動物的空間，也遺留許多垃圾，破壞了自然環境。因此不論是選擇何種方式露營，切記尊重野生動物和環境、不亂丟垃圾等，Take nothing but pictures.「不留下痕跡」。

【多益模擬試題】

1. The upcoming international conference is very important, so we need everyone to ________.
(A) take in
(B) bring out
(C) pitch in
(D) give in

2. Flight attendants’ job might seem glamorous, ________ it’s actually quite stressful and challenging.
(A) in spite of
(B) because
(C) when
(D) but

解析：

1. 正解為(C)。語意為「即將舉行的國際會議非常重要，所以我們需要大家的投入。」本題是單字片語題，(A)吸收，(B)帶出，(D)屈服，皆不符句意，pitch in「投入」也就是需要「幫忙」的意思，故(D)為正確答案。

2. 正解為(D)。語意為「空服員的工作看似光鮮亮麗，實則充滿壓力和挑戰。」本題是文法題，需要在兩個句子間選擇一個符合句意的連接詞，(B)和(C)皆不符句意，(A)「儘管」後面不可連結子句，故(D)「但是」為正確答案。

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