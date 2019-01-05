忍不住了！拔走美女鄰居的家鑰匙　色狼偷進屋扒開內褲猥褻還揮拳

▲美女差點遭到色鄰居性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子見外型亮麗的女鄰居，遺忘了鑰匙還插在大門，他起了色心，將鑰匙拔走。某日凌晨，慾火焚身的男子摸黑開門進入女鄰居的房間，扒了她的內褲，意圖性侵，女子嚇了一跳不斷尖叫，將姊姊與叔叔吵醒，兩人合力將色狼擋在屋內，並報警將人逮捕。法官日前判他10個月徒刑，可易科罰金30萬。

獨居的李姓男子，在去年3月發現鑰匙，他拔走後，時常幻想各種性愛情節，過了2個月，他就算自慰都已經無法滿足性慾，決定性侵美女鄰居。同年5月某日的凌晨2點多，他拿著鑰匙，緩緩把大門打開，進入女鄰居的房內。

下體早已腫脹難耐李男，伸手脫下女子內褲，就在性器官即將交合的瞬間，女子驚醒並尖叫，隔壁房的家人聽到聲響，趕緊起身查看，李男見形跡敗露，想快速閃人，竟對女鄰居的叔叔和姊姊揮拳，但雙全拳難敵四手，李男被擋在屋內，最後被獲報趕抵的警方上銬，結束這場驚魂記。

李男坦承乘機猥褻，但否認侵占鑰匙，還辯稱是鄰居住處的大門沒關，擔心有竊賊才進入查看，意外發現屋內的美麗女子，因為長期獨居、性慾難耐，才起了歹念。

法官認為李男犯行明確，因此依侵占遺失物、侵入住宅、乘機猥褻及傷害罪，判處李男10個月徒刑，得易科罰金30萬元，全案仍可上訴。