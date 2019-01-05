網製客、台語版「台灣共識」求轉發　蔡英文親回祭品文：不必跳湖

▲台灣共識客語版。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

政治中心／綜合報導

大陸國家主席習近平2日重提九二共識、一國兩制，願共啟和平協商。總統蔡英文當天親上火線回應外，在臉書也多次表示，台灣決不會接受也堅決反對九二共識的「台灣共識」，4日更在官方臉書公布多種語言版本，其中更包含了「客語」、「台語」版本。

一名網友在臉書分享客家話、台語版本「台灣共識」，他隨後寫下「人生第一篇祭品文」，他表示，「如果小英轉發我的台語和客家話版本，我就立刻直播跳成功湖」，然後2020年整個寒假去找100個陌生人討論國族議題，全部錄影，「一諾千金，誠信至上！」

網友直接私訊蔡英文的粉專，希望蔡英文可以使用，底下網友留言表示要灌爆蔡英文的臉書，「趕快貼過去蔡英文版面」，他們將連結分享給蔡英文，沒想到真的被蔡英文看見了，蔡英文將兩個版本圖片上傳在她的臉書。

▲蔡英文留言致謝。（圖／翻攝自Facebook／Huān Fumihico）

蔡英文親自回文說，「謝謝你的熱心，已上圖，不過安全比較重要，不必要跳湖。繼續一起努力，多和大家討論很棒！」、「#雞排可以當祭品」、「#但台灣不能」，蔡英文的臉書粉絲專頁也附上網友提供的台語、客語版本，註明「網友提供」。

網友說，「兄弟，總統不止上圖還親自回了 感動落淚」，「人家總統不止回文還幫你擋跳湖，這麼有誠心，你不展現一下誠心說不過去啊！」

▲「台灣共識」台語版。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）