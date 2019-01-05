百事可樂再輸一城！　漢堡王牽手「舊愛」可口可樂　　

▲ 漢堡王是全球第4大的速食店，僅次於Subway、肯德基和麥當勞。（圖／翻攝自漢堡王中國官網）

大陸中心／綜合報導

百事可樂大戰可口可樂多年，如今又失一城。漢堡王（Burger King）中國4日在微博官宣，自1月1日起，售賣的相關飲料類產品即將從百事可樂更換為可口可樂，百事可樂品牌飲料類產品（包括但不限於百事可樂、七喜、美年達等）最晚自2019年2月1日起將不再售賣。

漢堡王中國表示，漢堡王門店將逐步對門店菜單、電子菜單及相關宣傳材料進行更新。可口可樂也在微博轉發該則帖文，並表示，「小可和漢堡王的旅程正式開始啦。」

漢堡王這次舉動是把飲料合作品牌又「換」回來了。因為可口可樂於2003年成為漢堡王海外市場的飲料供應商，一直到2013年1月才被百事公司所取代。

▼可口可樂微博內容。（圖／翻攝自微博）

漢堡王於1954年在美國邁阿密創立，2005年正式進入中國大陸，首家餐廳位於上海靜安寺。截止至2018年上半年，已進駐了100多個城市，門店突破900家。

百事和可口可樂兩大飲料巨頭的戰爭持續多年，連鎖餐廳是他們的重要戰區，一般而言，民眾不會在同一品牌的餐廳內同時看到這兩個品牌。百事的老搭檔有肯德基、必勝客、DQ等，而可口可樂的好夥伴則有麥當勞、達美樂、Subway等。

其中，肯德基的母公司百勝公司前身是泰康全球餐飲公司（Tricon Global Restaurant,Inc.），就是在1997年從百事分離出來的，與百事的搭檔多少來自這段特殊淵源。

▼百事與可口可樂合作方梳理。（圖／翻攝Business Insider）