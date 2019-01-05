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92歲老榮民討塑膠袋罵「x你xxB」　水果攤店員推他一把…死了

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▲▼九旬老榮民買高麗菜竟因此喪命。（示意圖／記者楊熾興攝）

▲九旬老榮民買高麗菜慘遭攤販推倒喪命。（示意圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

92歲陳姓老榮民上市場買6顆高麗菜裝在一只塑膠袋內，陳要求「再多給個袋子」遭拒,，陳姓榮民竟辱罵彭姓菜攤員工「操你媽B」，彭不甘受辱表示，「退錢、不賣了」，陳就把高麗菜擺上結帳櫃台，彭男就衝出來，以左手猛推他胸口，92歲的陳因頭部撞擊地面，送醫5天後死亡。桃園地院依傷害致死罪判彭4年6月徒刑，高等法院認為他有歉意，減為3年10月。

▲桃園地院依傷害致死罪判彭4年6月徒刑，高等法院認為他有歉意，減為3年10月。（圖／記者楊熾興攝）

▲桃園地院依傷害致死罪判彭4年6月徒刑，高等法院認為他有歉意，減為3年10月。（圖／記者楊熾興攝）
彭姓男子是桃園一處市場的菜攤員工，在2017年2月15日早上有陳姓老榮民前來購買高麗菜，老榮民擔心塑膠袋一次裝6顆高麗菜可能破裂，央求彭能多給1只袋子，但店家以政府限塑政策拒絕。彭男說，當時老榮民不斷辱罵，他以為對方要推他，才「反推」回去，沒想到老榮民卻跌倒，因腦內出血、血腫等傷害，救護車雖緊急送醫，但因他已年邁，各器官功能退化，20日晚間過世。

由於彭男重達95公斤，陳姓老榮民只有165公分、高齡92歲，高院認為一般人的經驗法則都知道這樣子的撞擊會讓人受傷，但彭卻稱「我不知道他會跌倒」。儘管彭雖辯稱「我沒有推很大力」，但法官勘驗監視器畫面，發現彭撞擊時迅速且力猛，3秒內就變換位置且撞人，認為彭的說詞不可信。

▲▼九旬老榮民買高麗菜竟因此喪命。（示意圖／記者楊熾興攝）

▲九旬老榮民買高麗菜索討塑膠袋未果，辱罵攤販遭推倒致死。（示意圖／記者楊熾興攝）
高院認為，老先生在住院後，彭每天探視，並在病床旁鞠躬致歉，希望對方能原諒他。而根據醫院報告，死者雖有腦傷，但這些外傷不致造成死亡，主要是頭部外傷、年紀老邁、各身體器官功能退化而導致吸入性肺炎而喪命，酌量彭男才20歲、年輕氣盛，惡性非重大不赦，且若處法定最低本刑仍過重，改判3年10月徒刑。

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