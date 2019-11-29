溫哥華明年4月搭上「減塑列車」　禁塑膠吸管成加拿大領頭羊

▲減塑政策的實施，能讓地球不必要的垃圾減少。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

加拿大溫哥華市議會於28日晚間表決通過減塑政策，將從明(2020)年4月起開始分批禁用塑膠吸管和塑膠袋，至於免洗餐具則未禁用，但會在2021年開始採取收費模式，希望能夠減少塑膠垃圾的產生。加拿大總統杜魯道在6月時就曾宣布計畫要在2021年開始禁止部分一次性的塑膠用品，而溫哥華也是全國目前第一個大規模實施減塑政策的城市。

▲自備吸管已經漸漸成為趨勢。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



綜合外媒報導，溫哥華市政經理強斯頓（Sadhu Johnston）說，「我們每年處理了2500萬到3000萬根塑膠吸管，而且眾所周知的是，裡面有很多根本是未使用過就流落在街頭。」

溫哥華市議會則拿出數據表示，塑膠吸管和塑膠袋占了當地海岸垃圾的3%，且有一項政府研究也顯示有將近90%的塑膠產品垃圾最後都是進入垃圾掩埋場和自然環境裡面，對生態的影響極大。

溫哥華採取了階段性的減塑政策，先在明年4月22日起禁止使用塑膠吸管，2021年起則開始禁用塑膠袋，即使是可分解材質的塑膠袋也一律被禁止。不過店家仍然可以提供紙袋，但要額外收取費用。

▲每年有許多不必要的塑膠垃圾產生。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



溫哥華政府也給塑膠吸管的提供給予極大的彈性空間，若是客戶要求的話，商家仍然能提供可彎式的塑膠吸管以便殘障者飲食。且喝珍珠奶茶或是有料飲品時常使用到的粗吸管則有一整年的緩衝準備期，讓業者能有充足時間去尋找代替方案。

不過，也有許多人對於減塑政策抱持反面意見。加拿大零售理事會的格雷格（Greg Wilson）認為，許多小型企業為此付出額外的成本，且為了減塑政策，民眾要為此花錢購買可以重複使用的塑膠袋，但這些較耐用的塑膠袋卻更難分解，將會增加政府額外的成本。