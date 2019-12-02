英國超市年售15億個「環保袋」　塑膠垃圾逐年增加

▲海洋生物誤食塑膠垃圾致死。（圖／粉專「深深愛上愛妮島」提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

綠色和平組織（Greenpeace）和英國環境調查局（EIA）近日發表聲明，儘管零售商承諾減少商品的包裝，但在2018年仍然生產超過90萬噸的塑膠垃圾，今年的前十大零售業公司中，更銷售了超過15億個可重複使用的購物袋（bags for life），平均每個家庭買了54個。

英國政府在2015年對一次性塑膠袋收取5便士（約台幣2元）的稅，鼓勵消費者在購物時攜帶可重複使用的購物袋，來減少塑膠袋的使用。綠色和平組織海洋活動家朱麗葉.菲利普斯（Juliet Phillips）表示，儘管人們對污染危機有了前所未有的認識，但英國最大的超市在使用塑膠袋的數量，卻是逐年在增加。

▲在超市廣泛運用塑膠製品來包裝商品。（圖／記者許展溢攝）

購物袋為了達到重複使用的效果，在重量與塑膠含量都比塑膠袋來的多，預計能重複使用4次以上，原本是被推廣來減少塑膠袋的使用，但銷售量卻一直在增長。一些消費者在購物時從使用塑膠袋轉向購物袋，但並沒有重複使用，所以塑膠垃圾的生產不減反增。菲利普斯認為，這只是拿另一個問題來解決原本的問題。

根據CNN報導，環保人士就建議，把購物袋的售價從26便士（約台幣10元）提高到70便士（約台幣27元），因為在愛爾蘭也有類似的問題，但將購物袋的售價高到70歐分（約台幣24元）後，銷售量就減少了減少了90％。

塑膠汙染所帶來的影響，包括對海洋生物的危害、海洋生態的改變，甚至是破壞海灘的旅遊價值與景觀。針對塑膠垃圾的問題，各國大多用制定法律來規範，像是歐洲議會在3月批准一條法律，在2021年後，禁止像餐具、棉花棒軸等一次性塑膠產品的使用。英國政府也在5月宣布，在2020年4月後，英格蘭禁止使用塑膠吸管、湯匙等塑膠製品。