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亮紫色燈號！農民又超種高麗菜...農糧署提醒：別再進場種植

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▲目前平地初秋高麗菜已採收已進入市場交易，品質佳價格每公斤10至13元，品相差、有蟲害的約在6元至8元間。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農民又超種高麗菜，農糧署呼籲農民勿再進場種植。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

今年8月下旬高麗菜就超種亮出「紫色燈號」，當時農糧署就勸戒農民勿再增種，導致上市後菜價走低，然而現在11月中旬高麗菜的種植數量又衝上新高，再度出現紫燈。對此，農糧署指出，此波栽種期預計1月下旬進入採收，屆時已過農曆春節，市場需求減少，可能出現產銷失衡，因此呼籲農民勿再進場種植。

根據農委會大宗蔬菜供苗預警系統，高麗菜生長期約70天，每公頃種植約3萬株。此外，每旬都會發出警示燈號，包括390萬株以下為綠色燈號、390至540萬株為黃色燈號，當達540至600萬株時為紅色燈號（警戒值）、600萬株以上為紫色燈號（超種）。

請繼續往下閱讀...

農糧署蔬菜花卉科科長傅立忠指出，受到8月間的紅色、甚至紫色燈號的高產量影響，已讓10月下旬上市的高麗菜價走低，在台北果菜批發市場交易均價每公斤在10到12元間；傳統市場則每顆40多元。

然而，11月中旬的短短10天內全台供苗數達711.1萬株，相較近五年同期上漲34％，因此已超過「警戒值540萬株」的標準。因此，傅立忠呼籲農民，11月下旬千萬不要再超種，預計此波是1月下旬進入採收，到時已過農曆春節，市場需求會減少，可能出現產銷失衡，加上還有其他蔬菜要上市，若供過於求難保不賠本。

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