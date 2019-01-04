全國431名學術主管不符資格　教團：師資已過剩聘合格教師非難事

▲107學年度全國431名學術主管不符資格。（圖／翻攝尤榮輝臉書）

記者崔至雲／台北報導

全國私校工會理事長尤榮輝4日在臉書上指出，根據教育部資料顯示，107學年度公私立大學有80所共431名學術主管不符資格。尤榮輝認為，為學生聘任合格的院長和主任是基本能力與責任，且少子化下師資已過剩，聘請合格學術主管並非難事。他呼籲教育部應嚴格監督，不許再發生違法聘任學術主管而犧牲高教品質的情形。

教育部日前公布107年度各大專院校新生註冊率、各大學「編制外專任教師」（含專案教師、專業技術教師）人數、薪資比例，以及各大專院校「學術主管不符合聘任資格統計表」。對此，尤榮輝表示，教育部應務必讓各大學的學術主管都能完全100%符合大學法的規定，107學年度國立大學不符規定的還是有5所，包括台北教育大學各2人最多，高雄餐旅大學、台灣戲曲學院，以及台東大學各有1人。

其中私立大學最為嚴重，75所學校424學術主管不符合資格，台北城市科大16人、明道大學15人、銘傳大學14人、大葉大學13人、台南應用科大13人、稻江管理學院12人、文藻外語大學12人、玄奘大學12人，以及醒吾科大12人。

▲銘傳大學等75私校共有424學術主管不符合資格。（圖／銘傳大學提供）

去年8月31日私校工會就已揭露全國各私立大學不符合資格的學術主管，教育部隨後也已函令要求各大學要確實依法聘任學術主管，對於還是有許多私立大學不依法聘任合格學術主管，尤榮輝認為，教育部廢除大學系所評鑑，部份學校心存僥倖心理，另外，教育部監督不足，學校便宜行事，以及助理教授因有升等和教師評鑑壓力，比較能配合學校政策。

私校工會認為，大學學術主管對院、系所之運作與發展影響至鉅，因此大學法第13條對學術主管資格有所要求，其立法目的亦為確保高教品質與系所正常發展，如果大學連最基本的法定要求都達不到，如何能確保教學品質與學生受教權？大學本身不依法行政、不遵守法律，又如何能作為學生表率呢？

針對不合合規定聘任學術主管的學校，教育部高教司司長朱俊彰表示，教育部都將給予學校糾正，並請各校應於108學年度（108年7月31日）前依法聘任具備法定資格之學術主管或代理人，以符法制，如屆時未完成改善者，將列為扣減獎補助款依據。