雪梨山達基教會砍人案1死1傷　外交部證實：死者為台灣人

#BREAKING: Two men have allegedly been stabbed by a 16-year-old boy on the grounds of the Church of Scientology. #9Newshttps://t.co/wdF2Ykh6RU — Nine News Sydney (@9NewsSyd) January 3, 2019

國際中心／綜合報導

澳洲雪梨一間山達基（Scientology）教會3日發生砍人事件，造成1死1傷。據澳洲新聞網站news.com.au報導，一名據信是台灣人的24歲男子頸部被砍，傷重不治。外交部今日證實，死者確實為台灣人，駐處將持續追蹤、協助家屬赴澳處理事宜。

這起事件於當地時間中午大約12點30分發生，醫護人員抵達現場時，看到該名24歲男子頸部大量失血，最後他不幸在醫院身亡；另有一名30歲男性受傷。外交部發言人李憲章告訴《中央社》記者，經駐雪梨辦事處聯繫澳洲警方證實，這起事件的死者為台灣人。

Police carry out an evidence bag after two men were stabbed at the Church of Scientology Sydney headquarters in Chatswood @9NewsSyd pic.twitter.com/zFghWrHlkC — Elizabeth Bryan (@LizzyBryan1) January 3, 2019

▲ 這座中心是山達基教會在澳洲的總部，也是美國以外規模最大的山達基組織。（圖／翻攝自Google Maps）



我駐雪梨辦事處早前表示，已在第一時間有所掌握，也聯繫了澳洲警方了解死傷者身份，「惟因澳警仍在進行偵辦中，尚無法提供相關細節，本部將持續追蹤，並在案情獲得釐清後，適時對外說明。」

警方指出，涉案的16歲青少年當時拿著「一把非常尖銳的25公分廚房刀」，在教會的車道上砍人，之後被送至查茲伍德警察局接受調查。此外，兇嫌也有亞裔血統，事發前因一起與教會無關的事件被要求離開，可能因此憤而行兇。

▼ 位於美國加州洛杉磯的山達基組織。（圖／路透社）