燈會人形燈籠自帶配樂「他的眼光」！晚上路過要收驚　主辦單位急撤

▲台灣燈會水中燈籠被網友說有自帶配樂。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

2019台灣燈會今(108)年在屏東舉辦，創下3大首例，包含首度移師至國家風景區辦理、第一次突破歷年以生肖作為主燈主題，以屏東東港知名「黑鮪魚」為設計元素，以及破天荒開放夜間遊船賞燈。其中夜間遊船賞燈有人拍下照片，PO網後許多人腦海都浮現這段歌詞「他的眼光～他的眼光～好似好似閃閃發光」。

爆料公社網站轉載網友於臉書社團的發文，網友說這次台灣燈會將燈籠放在水中「晚上路過行人要去收驚~這個是誰想出來的點子~好像是中元普度放水燈」。

照片中可以看到這些「紅底白碎花」燈籠，做成人形立在河面上，白天看起來就顯得些許詭異。沒想到晚上開燈後更是令人覺得發毛。網友看到後都說腦海浮現一句歌詞「他的眼光～他的眼光～好似好似閃閃發光」。

▲殭屍先生片段。（圖／翻攝自YouTube／網路影片 Internet video）

這首歌就是在經典香港電影殭屍先生中，鬼新娘出嫁時所播放的插曲，由於電影畫面跟這水燈燈籠相當神似，喚醒網友腦海中的記憶。

▲▼主辦單位緊急將水中燈籠撤除。（圖／翻攝Facebook／吃喝玩樂爆料公社）

不過主辦單位聽到網友的心聲，臉書粉絲專頁吃喝玩樂貼上撤人形燈籠的照片，大讚「主辦單位很注重民意」、「下次再見時花燈應該會變得很漂亮」。