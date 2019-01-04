新郎宴客遭轟太陽穴亡！　家人目睹崩潰：上秒還有說有笑

▲新郎宴客遭叔叔槍殺。（圖／翻攝自中新網）



大陸中心／綜合報導

廣西合浦縣白沙鎮在元旦（1日）竟發生槍殺命案，梁姓新郎在結婚前夕宴請親朋好友一起慶賀，沒想到遭親友拿槍射殺身亡，就連爸爸也受到波及，雙雙喪命，讓原本應該是熱鬧的喜事變喪事。案發當下，所有親戚朋友都目睹了這一幕，悲慟的說，「開槍前嫌犯還笑著聊天。」

據《中國新聞網》報導，梁姓新郎2日就要舉辦婚禮，在1日晚上6點開了十幾桌宴請親友，平時很少交集的叔叔也來到現場，怎料對方不是來獻上祝福，而是來奪命的，突然掏出預先藏好的槍枝，往新郎的太陽穴轟了一槍，新郎爸爸的頭部也中槍，父子倆當場倒地死亡。

▲桌上的飯菜、血跡還未處理。（圖／翻攝自中新網）



在場的親戚表示，新郎和這位叔叔平常沒什麼往來，不知道為何會發生這種悲劇。新郎二姐就站在父親旁邊，近距離目睹了一切，她崩潰回想當時情況表示，那時大家一邊吃飯、一邊有說有笑的聊天，沒想到嫌犯第一槍打到了新郎的太陽穴，再來是父親頭部中槍後倒地，「我大姊結婚他（嫌犯）也沒來，我們還很驚訝我弟結婚他怎麼來了，但我們還是很熱情招呼他，誰知道他過10幾分鐘就突然開槍行兇。」

據了解，開槍的叔叔和新郎因為土地糾紛，早已結下樑子，當天去吃喜酒時，先是假裝有說有笑，其實心裡預謀要殺人。做案1小時後，嫌犯就帶著槍枝到警局自首。

2日下午，婚禮當然無法如期舉期，新郎家的大門深鎖，地上血跡和飯菜也都還來不及清理，現場已拉起封鎖線待警方偵查。