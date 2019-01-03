解放軍第31批護航編隊完成亞丁灣護航　曾發信號彈驅離海盜船

▲第31批護航編隊護送和煦歡樂號等船隻。（圖／翻攝自中國軍網）

大陸中心／綜合報導

解放軍海軍第31批護航編隊2日順利將「和煦歡樂號」等3艘外籍船舶護送至亞丁灣西部海域解護點，並與被護船隊分航，這是該編隊獨立指揮實施的首次護航任務，期間還曾驅離兩批可疑目標。3艘船舶於2018年底抵達亞丁灣東部海域的會合點，隨後在許昌艦和駱馬湖艦的護送下向西航行。

▼駱馬湖艦。（圖／翻攝自中新網，下同）

值得一提的是，許昌艦的雷達在元旦凌晨4時許發現第一批可疑目標，來者是1艘漁船拖帶2艘小艇，疑似為海盜船。該艦發隨後發射信號彈，成功驅離這些船隻。2日凌晨又有1批海上目標高速衝向編隊，在探照燈照射、拉汽笛警告無效的情況下，許昌艦再次發射信號彈，迫使這些船隻轉向駛離。

▼許昌艦。

第31批護航編隊是由「崑崙山號」船塢登陸艦、「許昌號」飛彈護衛艦和「駱馬湖號」綜合補給艦組成，其中許昌艦、駱馬湖艦均是首次執行護航。此次任務編制3架艦載直升機，動員數十名特戰隊員，編隊官兵共計700多人。許昌艦艦長楊鋒透露，許昌艦在啟航前做了軍事作戰訓練、裝備檢查調試、物資裝載、人員身體心理等方面的準備，務必要把任務「做到兩個百分之百安全」。

▼崑崙山艦。

自從2008年12月26日開始護航至今，中方累計派出31批護航編隊、100艘次艦艇、67架直升機、超過2.6萬名官兵到亞丁灣、索馬利亞海域，解救、接護和救助遇險船舶超過60多艘，先後完成利比亞和葉門撤僑、馬航失聯客機搜救、馬爾地夫緊急供水、敘利亞化武海運護航等任務。