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塔利班襲擊阿富汗軍事基地　「挖地道埋炸藥」至少5人死亡

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▲▼阿富汗長年戰火連天。（圖／路透）

▲阿富汗長年戰火連天。（圖／路透社，下同）

軍武中心／綜合報導

塔利班武裝份子襲擊阿富汗堪達哈省南部的一處軍事基地，造成至少5名士兵死亡，6人受傷。事件發生在星期二（當地時間）晚上，武裝份子在邁萬德區（Maiwand）挖掘一條長達2公里的隧道，成功潛入阿富汗國民軍的基地並埋藏爆裂物。

塔利班宣稱，行動摧毀了軍事基地並且殺死至少30名軍人，不過外界認為說法被刻意誇大。除此之外，阿富汗邊境安全部隊2日也曾瓦解位於西部赫拉特（Herat）基地的襲擊事件。當天上午2名潛入安全部隊的襲擊者向意大利顧問開槍，其中一人遭到擊斃，另一人被逮捕。義大利顧問則在毫髮無傷的情況下脫離現場。

▲▼阿富汗長年戰火連天。（圖／路透）

阿富汗官員透露，政府軍星期二（當地時間）在北部薩爾普勒省（Sar-e-Pol）和巴爾赫（Balkh）的打擊塔利班行動當中，至少有27名士兵陣亡。官員還強調，這兩處地區的襲擊事件是最致命的，這是塔利班為控制Qashqari村的油井所策劃的結果。除此之外，塔利班還襲擊鄰近巴爾赫的Chimtal區的一處前哨站，造成6名阿富汗士兵死亡，多人受傷。

根據外媒報導，塔利班正在加強對阿富汗部隊施壓，試圖提升談判的地位。報導也提到，這些武裝團體於2018年底加強對地區國家的宣傳，並與美國開展直接會談，討論如何結束衝突。塔利班和美國的談判代表計劃再次舉行會談，不過直到近期才被揭露。塔利班也無視鄰國和地區國家的呼籲，直接與喀布爾政府進行政治對話，以談判結束阿富汗數十年的敵對行動。

▼塔利班武裝份子。（圖／達志／示意圖）

▲阿富汗的武裝份子「神學士」（塔利班）。（圖／達志／示意圖）

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關鍵字：塔利班,神學士,恐怖份子,反抗軍,反恐,阿富汗,堪達哈省,國際軍武,軍武

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