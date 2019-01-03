上海演出被要求說「祖國大陸」　演員龍龍堅持說：我來自寶島台灣

▲脫口秀演員龍龍在臉書分享在上海被要求說「祖國大陸」的經歷被網友熱烈討論。（圖／取自龍龍的沒梗人生，下同）



記者林彥臣／綜合報導

許多藝人或生意人因為前往大陸演出或做生意，遭到要求做出特定政治表態，甚至因此台灣、大陸兩邊不是人的案例近年來屢見不顯。擁有8萬粉絲的脫口秀演員「龍龍的沒梗人生」，就在粉絲頁上揭露自己在上海演出時被要求說出「祖國大陸」的無奈處境。

龍龍在臉書指出，去上海演出錄VCR時，被導演問到「第一次來內地唄？」她說，「對呀～我第一次來『上海』」。接著導演就要求龍龍說，「嗨大家好～我是龍龍！我來自寶島台灣，第一次來祖國大陸特別興奮！」

龍龍當時在心底雖然很想說，「我⋯我告訴你，為什麼你們總是要欺負台灣人？我生是台灣魂，死是台灣鬼」。但她終究沒有把這番話說出口，很怕說了回不來。

龍龍回台灣後，終於可以暢所欲言地說，台灣人就是台灣人，時常聽到網民說，藝人、公眾人物為了人民幣跪下，開始謾罵批鬥，「我都覺得好可怕好難受。」

龍龍無奈表示，因為真實承受過那種壓力，所以能夠同理被要求當「中國台北」人時的無助和掙扎。「對我來說，當然哪裡有錢賺去哪裡賺啊！誰知道這種靠名聲的日子可以撐多久呢？我想賺錢，但能不能腰桿站直把錢賺了？但這對台灣人來說，真的好難。當台灣內部都沒有共識、人民不團結、口徑沒有一致、政治立場不明確的狀況下，誰敢大聲說自己是台灣人？怎麼好好被當主權獨立的國家？」

龍龍最後也補充，你可以說政治歸政治，藝術歸藝術，但真正有共鳴成功的創作，都是來自生活，因為真實，而生活處處是政治。你無法分割也不能忽視。「我想把我在乎的事情說出來。不夠好笑的部分，我下次會改進」。

龍龍也透過經紀人向《ETtoday新聞雲》記者證實，這是在上海發生的真實經歷。當時龍龍去一個中國比賽節目，需要錄製訪談VCR。VCR的導演在錄影前re稿時，請龍龍說「嗨大家好～我是龍龍！我來自寶島台灣，第一次來祖國大陸特別興奮！」後來因為龍龍不肯說，導演有妥協讓她講，「第一次來上海很興奮」。不過後來在正式登台前，導演又跑來交代上台後要講自己來自「寶島台灣」，來到「祖國內地」很興奮。龍龍最後在VCR則只是說，「我來自寶島台灣」。



龍龍的沒梗人生全文如下：

之前去上海演出，錄VCR時，導演問我第一次來內地唄？

我說對呀～我第一次來「上海」。

導演說，那龍龍你就說：「嗨大家好～我是龍龍！我來自寶島台灣，第一次來祖國大陸特別興奮！」

導演：來～錄像！5432

我說：我⋯我告訴你，為什麼你們總是要欺負台灣人？我生是台灣魂，死是台灣鬼，你叫我講什麼我就講什麼，你當我是你養的畜牲啊！

這句話我鏗鏘有力的

⋯

⋯

⋯⋯放在我心底。

誰敢講啊！很怕回不來啊！

-2018 12 龍龍「鬥嘴-好難不與你鬥❤️」

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好，終於不用放在心底了。

不用學貓叫了，台灣人就是台灣人。

時常聽到網民說，什麼藝人什麼公眾人物為了人民幣跪下，開始謾罵開始批鬥，我都覺得好可怕好難受。

因為真實承受過那種壓力，所以能夠同理被要求當「中國台北」人時的無助和掙扎。

對我來說，當然哪裡有錢賺去哪裡賺啊！

誰知道這種靠名聲的日子可以撐多久呢？

我想賺錢，但能不能腰桿站直把錢賺了？

但這對台灣人來說，真的好難。

當台灣內部都沒有共識，人民不團結，口徑沒有一致，政治立場不明確的狀況下，誰敢大聲說自己是台灣人？怎麼好好被當主權獨立的國家？

這次演出很多人給我的意見是「太政治了」、「和以往風格差很多」。

你可以說政治歸政治，藝術歸藝術。

但我告訴你，真正有共鳴成功的創作，都是來自生活，因為真實。

而生活處處是政治，你無法分割也不能忽視。

我想把我在乎的事情說出來。

不夠好笑的部分，我下次會改進