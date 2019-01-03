劇毒！藍瓶僧帽水母七星潭現蹤　勿好奇觸摸免螫傷

▲藍瓶僧帽水母的觸手有刺絲胞，遇到刺激時會釋放的刺針，毒性強，民眾千萬要小心。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮七星潭礫灘發現疑似藍瓶僧帽水母，縣長徐榛蔚高度重視，花蓮縣環保局3日立即派員了解並清除，請民眾安心。

縣府農業處提醒民眾，外型上藍瓶僧帽水母比僧帽水母較為細小，毒性相較之下，也輕微許多，但仍含有劇毒，請民眾海邊玩耍如發現零星呈藍紫色、半透明狀的藍瓶僧帽水母時，勿因顏色鮮艷而好奇觸摸，以免螫傷。

▲花蓮七星潭礫灘發現疑似藍瓶僧帽水母，環保局3日立即派員了解並清除，請民眾安心。

縣府農業處羅文龍處長表示，花蓮岸際不常出現藍瓶僧帽水母，但藍瓶僧帽水母含有劇毒，呼籲民眾千萬別用手觸摸以免螫傷，幸好最近天冷戲水民眾少，也未傳出有民眾遭水母螫傷意外。他研判最近天冷東北季風增強，屬零星水母被打上岸的個案，民眾無須過度恐慌。

羅文龍說，藍瓶僧帽水母的觸手有刺絲胞，遇到刺激時會釋放的刺針，毒性強，請民眾小心；被水母螫傷後，患部會出現條狀紅疹，並有刺癢疼痛症狀，過敏體質者甚至可能造成昏迷，千萬不可大意。若在七星潭被水母螫傷，可就近請七星潭安檢所協助救助，若情況嚴重時，務必趕快就醫。