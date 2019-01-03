徐定禎陣營提當選無效之訴　徐耀昌：勿浪費社會資源！

▲徐定禎（左二）陣營對徐耀昌（右一）提當選無效之訴訟，徐耀昌回應「浪費社會資源。」（圖／ETtoday資料照）

記者黃孟珍／苗栗報導

2018年「九合一」地方公職人員選舉，國民黨籍苗栗縣長徐耀昌以6萬多票之差，高票連任成功，但在他競選期間的南庄競選總部總幹事陳乾安，被對手無黨籍候選人徐定禎陣營控告涉嫌送禮賄選。徐定禎陣營趕在選罷法規定提「當選無效」之訴的法律時效前，對徐耀昌提告。

徐定禎陣營於競選期間，指控縣長候選人的南庄總部總幹事陳乾安，身穿徐耀昌競選背心，於南庄鄉農會於2017年11 月5日，在南庄鄉東河村舉辦的農事小組會議中，公開替徐耀昌拉票，且會後每人發放白米兩包、洗潔精兩瓶，其價值預估超過新台幣500元， 認為陳乾安涉嫌替徐耀昌賄選。同年11月7日，陳乾安認為徐定禎陣營抹黑、栽贓，隔天也到地檢署按鈴反告徐定禎涉嫌加重誹謗及違反選罷法。

徐定楨強調，當初他被陳乾安告的案件，已開過偵查庭，但他們陣營告的案件遲遲沒有進展，要的就是「公平」，所以在法律規定時效前，對徐耀昌提當選無效之訴。

對此徐耀昌也回應，民主的可貴在於，尊重少數、服從多數，依法行政，選舉已經落幕，新年要有新願景，苗栗縣目前最重要的目標，是朝向既定的「觀光科技大縣」邁進，為全體縣民「拚經濟、顧民生」。奉勸徐定禎先生如果心有餘力，應該把心力放在如何為民服務的公共事務上，對於他自己和縣民才是福音，若一昧只是浪費社會資源，對於他自己和縣民都沒有任何助益。