黃河飄來大片浮冰像「小島」　山東多座浮橋臨時拆除

▲山東濱州市黃河段浮橋因浮冰來襲而臨時拆除。（圖／中新網）



大陸中心／綜合報導

山東省濱州市近日受持續的低溫天氣影響，黃河上飄來大片浮冰，經碰撞結合後體積暴增，較大的冰塊還如同小島一般，撞擊到浮橋舟上爆發出巨響；為保障交通安全，多座浮橋已被當局給臨時拆除，過河交通的壓力也隨之而來。

▲山東濱州市黃河段浮橋因浮冰來襲而臨時拆除。（圖／中新網）



據《人民網》報導，山東黃河河務局對防凌工作高度重視，凌汛前還修訂了防凌預案，備齊了防凌工具材料，對各項防凌做足了準備；目前，山東黃河各級都加強了防凌值守、冰凌觀測及分析預測，密切關注天氣、凌情變化，及時拆除了流冰河段的浮橋22座。

據了解，浮橋又稱舟橋，最早出現於中國周朝，是一種簡易橋梁，通過連結可浮於水上的物體以臨時解決兩岸交通的問題，常見於軍事用途；先將小船舟用繩子綁起來串聯，再用木板或各種材質平板平鋪於上，就形成了一座浮橋。

流動的冰稱為凌，流凌是指在冬季河流冰凍前、春天河流解凍後，浮冰在河中流動的現象；凌汛也可稱為冰排，是冰凌阻擋水流所引起的「水位上漲」現象，如水面的冰層破裂成為塊狀，進入狹窄河道時，部分碎冰過不去在岸邊不斷堆積，對堤防及水壩造成極大壓力，就稱為凌汛。