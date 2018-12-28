罹「罕見癌症」暴瘦25公斤！25歲正妹認命：不治就捐器官…

▲李文君在生病前是一位開朗的女孩。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

來自山東濟南25歲的李文君，去年被確診罹患罕見癌症「腎上腺皮質腺癌」後，從此臥床不起，1年半的時間暴瘦了25公斤。她表示，若最後無法治癒，將捐出自己的遺體和器官，因為「只有我們這種生病的人才能切身體會到，生病的人和家庭的痛苦。」

據《梨視頻》報導，李文君生病前體重為65公斤，是位豐腴且開朗的女孩，但在去（2017）年4月時發現自己生病，經檢查後確定罹患了「腎上腺皮質腺癌」，這種癌症非常罕見的，在山東也僅有1例。她表示，生病至今體重剩下不到40公斤，幾乎瘦成皮包骨。現在的她只希望康復後，能做些公益性的心理輔導，幫助和自己一樣痛苦的病友及家屬。

▲▼李文君於去年確診罹患「腎上腺皮質腺癌」，一年半的時間暴瘦25公斤。（圖／翻攝自梨視頻）

對此，李文君的媽媽為了救女兒，從生病至今已花了人民幣30萬元（約新台幣135.8萬元），後續治療的話還需要人民幣50萬元左右（約新台幣226.4萬元）。她表示，「該借的都借了，孩子這麼年輕，我們不管遇到多大的困難，都不會放棄的」。

李文君在生病的期間，會臥床練字打消時間，其中內容包括，「曾經我也想過一了百了，因為心中已空無一物，感到空虛而哭泣」等字詞，可以看出她在病痛時的心情。

▲李文君臥床練字，寫下自己的心情。（圖／翻攝自梨視頻）

李文君表示，「只有我們這種生病的人，才能切身體會到這種生病的人和家庭的痛苦」，因此希望康復後能坐一些公益性的心理輔導，但也曾和父母提到若在急救時，狀況不樂觀的話，「一定要替我轉達我的意願，就是捐獻遺體和器官。」