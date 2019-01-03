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月經是不潔？印度派教徒悲憤阻止　2名女性無懼暴力踏神廟

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▲▼今年元旦，喀拉拉邦數十萬婦女響應「女性之牆」的活動，她們組成620公里長的人牆，表達對性別平等的支持。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年元旦，喀拉拉邦數十萬婦女響應「女性之牆」的活動，她們組成620公里長的人牆，表達對性別平等的支持。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

印度南部喀拉拉邦高等法院1991年裁決，限制10歲至50歲的女性進入印度教聖地「沙巴瑞瑪拉神廟」，這項「女性入廟禁令」在2018年9月被最高法院裁決違憲，惹火不少印度派教徒，數千名悲憤民眾聚集抗議、全力阻止女性入廟。然而，有2名黑衣女子終於在2日突破重圍，成功進入廟中。

據BBC報導，40歲的璸杜．阿密尼（Bindu Ammni）與39歲的卡納卡．杜嘉（Kanaka Durga）在一群警察的陪同下，從2日午夜左右出發，穿過森林上山，並於2日凌晨3點45分進入供奉印度神祇阿雅帕（Lord Ayyappa）沙巴瑞瑪拉神廟（Sabarimala Temple），向阿雅帕祈禱後，就離開廟中。

▲▼今年元旦，喀拉拉邦數十萬婦女響應「女性之牆」的活動，她們組成620公里長的人牆，表達對性別平等的支持。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度警察。（圖／達志影像／美聯社）

璸杜與卡納卡上個月就曾嘗試進入沙巴瑞瑪拉神廟，卻碰到大批民眾抗議阻撓，因而無法入廟，只得失落返回。她們2日成功進入神廟，成為27年來首度成功進入這座神廟的女性。

沙巴瑞瑪拉神廟表示，讓女性進入廟中是「褻瀆」，當天直接關閉神廟1小時讓祭司透過古老儀式，用以「淨化」神廟

印度總理莫迪（Narendra Modi）的印度人民黨（BJP）也反對最高法院廢除禁令，喀拉拉邦印度人民黨領袖拉瑪希（MT Ramesh）砲轟這2名女性進入沙巴瑞瑪拉神廟是「陰謀」，「為什麼在午夜訪問神廟？喀拉拉邦政府縱容這項罪行，這是那2名婦女與政府之間的陰謀。」莫迪1日受訪時表示，「女性入廟禁令」是宗教信仰問題，而不是性別平等問題。

▲▼今年元旦，喀拉拉邦數十萬婦女響應「女性之牆」的活動，她們組成620公里長的人牆，表達對性別平等的支持。（圖／達志影像／美聯社）

▲甚至發生過流血衝突。（圖／達志影像／美聯社）

自從印度最高法院2018年裁定所有女性都可以進入沙巴瑞拉瑪神廟後，印度教徒群起激憤，開始在通往神廟的路上紮營，全力阻擋、甚至爆發過流血衝突。今年元旦，喀拉拉邦數十萬女性則響應「女性之牆」的活動，組成了620公里長的人牆，表達對性別平等的支持，力挺最高法院的裁決

沙巴瑞瑪拉神廟位於喀拉拉邦中部祭祀生長之神「阿雅帕」，每年吸引約5000萬名印度教徒朝聖，虔誠的印度教徒認為，阿雅帕是奉行獨身主義的神明，因此初經來潮後到更年期前的女性不得入廟參拜，教徒擔憂入廟參拜的女性可能「誘惑」神明。

▲▼今年元旦，喀拉拉邦數十萬婦女響應「女性之牆」的活動，她們組成620公里長的人牆，表達對性別平等的支持。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度最高法院去年9月裁決，廢除禁10歲至50歲的女性進入喀拉拉邦沙巴瑞瑪拉神廟的法令，引起男女傳統信徒不滿。（圖／達志影像／美聯社）

傳統上，印度教許多神廟認為經期來潮的女性為不潔，但絕大多數印度教神廟都允許非月經來潮的女性進入神廟，只有沙巴瑞瑪拉神廟完全不允許任何育齡女性進入。

這究竟是單純的宗教問題，還是足以延伸至複雜的性別議題？該尊重傳統文化，還是基本人權？2006年，印度青年律師協會向最高法院請願，認為禁止特定年齡層的女性入廟參拜，違反印度憲法第25條的信仰與傳教自由。該案在2017年10月送交最高法院憲法法庭審議，5位法官組成的法庭去年7月受理此案；去年9月28日，印度最高法院以4比1做出裁決，要求沙巴瑞瑪拉廟得開放10歲至50歲的女性入廟參拜。

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關鍵字：Lord Ayyappa,Sabarimala Temple,印度,喀拉拉邦,沙巴瑞瑪拉神廟

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