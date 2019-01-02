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印度婦女並肩握拳組「620公里人牆」　抗議寺廟女性勿入禁令

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▲▼印度婦女組成「女性牆」抗議性別歧視。（圖／達志影像／美聯社） 

▲印度婦女組成「女性牆」抗議性別歧視。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者張方瑀／綜合報導

印度喀拉拉省（Kerala）沙巴瑪拉神廟（Sabarimala Shrine）「禁止10到50歲仍有經期的女性入廟」的這項規定被判違憲，需立刻改善，卻遭到廟方公開拒絕。從1日開始，上千位印度女性在寺廟外肩並肩，圍成一道綿延超過620公里的人牆，抗議廟方歧視女性、忽視憲法。

因此喀拉拉省政府在元旦時，發起「女性牆」（women's wall）活動向廟方表達抗議，整場抗議約持續15分鐘，喀拉拉邦省長維加揚（Pinarayi Vijayan）、衛生部長莎拉賈（KK Shylaja）也都出席活動，喀拉拉省省長維加揚（Pinarayi Vijayan）表示：「這些女性進入神廟是事實，警察應該對想進入參拜的人提供保護。」

▲▼印度婦女組成「女性牆」抗議性別歧視。（圖／達志影像／美聯社）

為支持這項活動，來自印度各地的婦女組織，不同年齡、職業的女性肩並肩站在一起，舉起握拳的手表達堅定立場。來自孟買的吉爾（Sonya Gill）表示，「我們聚集在一起，表達對性別平等與喀拉拉省姊妹們的支持，我們應該要得到過去舊傳統禁止給予的公平待遇。」另一位參與的穆斯林婦女也說，「我們沒有不純潔，也不是二等公民，我們團結在一起反對各種形式的歧視。」

沙巴瑪拉神廟供奉成長之神阿雅潘（Ayyappa），在印度教義中，女性經期被視為不潔的象徵，因此禁止10到50歲仍有經期的婦女進入，印度最高法院在去年9月判定這條規定違憲，所有的廟宇都必須廢除這條禁令，然而絕大多數印度保守的宗教團體都拒絕接受。

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關鍵字：印度,沙巴瑞瑪拉神廟,印度教

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