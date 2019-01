印度婦女並肩握拳組「620公里人牆」　抗議寺廟女性勿入禁令

▲印度婦女組成「女性牆」抗議性別歧視。(圖/達志影像/美聯社,下同)



記者張方瑀/綜合報導

印度喀拉拉省(Kerala)沙巴瑪拉神廟(Sabarimala Shrine)「禁止10到50歲仍有經期的女性入廟」的這項規定被判違憲,需立刻改善,卻遭到廟方公開拒絕。從1日開始,上千位印度女性在寺廟外肩並肩,圍成一道綿延超過620公里的人牆,抗議廟方歧視女性、忽視憲法。

因此喀拉拉省政府在元旦時,發起「女性牆」(women's wall)活動向廟方表達抗議,整場抗議約持續15分鐘,喀拉拉邦省長維加揚(Pinarayi Vijayan)、衛生部長莎拉賈(KK Shylaja)也都出席活動,喀拉拉省省長維加揚(Pinarayi Vijayan)表示:「這些女性進入神廟是事實,警察應該對想進入參拜的人提供保護。」

為支持這項活動,來自印度各地的婦女組織,不同年齡、職業的女性肩並肩站在一起,舉起握拳的手表達堅定立場。來自孟買的吉爾(Sonya Gill)表示,「我們聚集在一起,表達對性別平等與喀拉拉省姊妹們的支持,我們應該要得到過去舊傳統禁止給予的公平待遇。」另一位參與的穆斯林婦女也說,「我們沒有不純潔,也不是二等公民,我們團結在一起反對各種形式的歧視。」

沙巴瑪拉神廟供奉成長之神阿雅潘(Ayyappa),在印度教義中,女性經期被視為不潔的象徵,因此禁止10到50歲仍有經期的婦女進入,印度最高法院在去年9月判定這條規定違憲,所有的廟宇都必須廢除這條禁令,然而絕大多數印度保守的宗教團體都拒絕接受。

