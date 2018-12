阿富汗的地下少女！活在嘲笑與蔑視下　被迫「女扮男裝」討生活

▲阿富汗長年戰火連天。(圖/路透)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

戰火紛飛的阿富汗長期籠罩在父權體制之下,當地女性不僅在經濟上必須依靠男性,就連生下女兒彷彿都是原罪,會被視為是「社會負擔」,兒子則是負責賺錢、繼承家產,撫養日見衰老雙親的存在,甚至還給必須女扮男裝的少女們一個專有名詞「Bacha Posh」。

據《國家地理雜誌》報導,偽裝成男孩外出,代替父親打工賺錢,不是中國文學作品「花木蘭」的故事,事實上在世界各地並不罕見,這些遭到外在環境逼迫的女性,部分選擇批上戰袍,赴戰場從軍,另一些人則進入修道院,為神奉獻一生。有些家庭為了讓小孩過更好的生活,更從小把女兒當兒子養。

▼阿富汗的撿垃圾婦人。(圖/達志影像/美聯社)

戰火連天的亂世,阿富汗整體女性多於男性,其中還有許多寡婦,由於有女性不能外出工作的信條,許多人只能被活活餓死,「我多希望我有一個兒子而不是女兒,我多希望上帝不要創造女人。」這是許多絕望母親的心聲。

在這樣的痛苦之中,誕生了一群女扮男裝的女孩,為養家餬口被迫剪短頭髮,穿上男裝出門賺錢。以美國為據點的女性團體「Women For Afghan Women」(WAW,致力於阿富汗女性人權活動的女性團體)成員納西姆(Nadia Nasim)認為,當一個社會過於偏重特定性別族群,不顧另一個性別,必會出現試圖打破僵局的民眾。

▼阿富汗長年戰火連天。(圖/路透)

納西姆認為,透過從小把女兒當兒子養的方式,雖然「表面上」能減緩社會對沒有生男孩子家庭的抨擊。藉由「Bacha Posh」,這些女孩不但可以外出單獨採買,還可以到學校接送姊妹,只要是一般男性可以做的事,這些「女扮男裝」的女孩都可以做;甚至當地還有一個傳言,只要讓自己的女兒女扮男裝,下一胎就會生下男生。

如今,幾乎每個阿富汗家庭都會有這樣女扮男裝的孩子,做為一種創造性打破制度的方式,似乎已成為一種普遍社會現象,也是一個心照不宣的秘密,即便所有人都知道「她」是一位女孩,也沒人會戳破這個秘密,相對以前,真的是一種進步嗎?

Did you know that in Afghanistan many families secretly dress their girls as boys? It's a centuries-old tradition known as 'bacha posh' pic.twitter.com/3H27qjfuQ8