出門要帶傘！全台濕冷開工　吳德榮：週五「冬陽再現」暖回溫

▲衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局，下同）

記者胡順惠／綜合報導

受到「帕布」颱風影響，北台灣天氣維持濕冷，未來將朝西轉西北西前進，對台無影響。氣象專家吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」撰稿指出，等到4日、5日冬陽再現、溫暖舒適，北台灣高溫升至26、27度，中部升至28度左右，南部則升29、30度。

吳德榮表示，今（2）日截至清晨5時30分，北部平地低溫，淡水15.1度、新竹16.6度、台北市（公園路氣象局站）最低溫15.7度，北台灣最低氣溫有升有降，大多在在1度以內，降雨主要在大台北及宜蘭，花蓮也有一些有局部雨；其他地區則有零星飄小雨的現象，含水量不多。

▲北台灣需嚴防豪雨。

據歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，吳德榮分析，今、明（2、3日）兩天華南及南海移入的雲系增多、但含水量不多，桃園以北及東半部的降雨較明顯，等到週五、六（4、5日）冬陽再現、溫暖舒適，北台灣高溫升至26、27度，中部升至28度左右，南部則升29、30度；西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫雨的機率。

下一波天氣變化則是發生在週日（6日），伴隨東北季風南下、小股冷空氣，天氣再轉變，北台灣、東部轉有雨，氣溫下降，下週一（7日）冷空氣減弱、下週二（8日）另一小股冷空氣再南下。

▲颱風「帕布」路線，未來朝西轉西北西前進，對台灣沒有影響。