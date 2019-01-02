員警遇情急違規男　衡酌情理協助返家搶救輕生母

▲台南市警四分局安平派出所警員黎大君，協助李姓民眾回家搶救輕生母，並通報救護車送郭綜合醫院就醫。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局安平派出所警員黎大君，發現李姓民眾闖紅燈，攔查發現李男是耽心母親在家尋短，急得想趕國家查看，黎員知情後立即以巡邏機車嗚笛示警，陪同李民返家查看，發現75歲李母喝半瓶清潔劑，黎員立即呼叫警網到場協助，並通報救護車送郭綜合醫院就醫，獲得李男感激。

台南市警四分局安平派出所警員黎大君，在2019年1月1日在安平商圈交管，於傍晚收勤返隊之際，在安平路發現李姓民眾闖紅燈，黎員將李民攔下得知李民母親剛開完刀，身體狀況不佳，擔心可能因此想不開，要趕回家情急下闖紅燈。

黎員知情後立即協助，以巡邏機車嗚笛示警，陪同李民返家查看，發現75歲的李母坐於客廳，地上有嘔吐物及半瓶清潔劑，黎員立即呼叫分局勤指中心派巡佐林瑞璋、警員陳耿俊到場協助，初步查看李母無生命危險，後由李民陪同，以119救護車送郭綜合醫院就醫。

51歲警員黎大君，憲兵專科學校畢業，原為軍隊連長後轉任警職，2003年特考班後，於2005年8月開始從事警察工作13年許，平日工作即積極努力，深夜凌晨亦能有績效，表現優異且自我要求高，工作態度及表現受到肯定，此次能協助民眾危急，黎員謙虛表示為份內工作，但希望對方能正面處理人生困境，避免遺憾發生。

四分局長蔡進閲對於黎員於收勤之際仍能主動攔查違規騎士，且了解原由後亦積極協助民眾快速返家救護，成功阻止憾事表示感謝及嘉勉。同時再次提醒大眾應尊重生命，勿有自殺之念頭，若身邊有自殺傾向之家人、朋友，亦要給予適度關心，以免憾事發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995